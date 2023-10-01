Teşekkürler Murat Sancak

“Stajyer teknik direktör” Stefan Kuntz’tan kurtulan A Milli Takım, 6. kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Kuntz sonrası Milli Takım’ın başına geçen Vincenzo Montella ise tüm Türkiye’ye adeta ilaç gibi geldi.

Futbolcuların maç içindeki uyumu, birlik ve beraberliği hatta maç sonrası yaptıkları açıklamalar bile bir başkaydı.

Bu arada Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı’nı Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Montella’nın adını Türkiye’de daha kimse duymamışken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Montella’yı takımın başına geçirdi ve Adana Demirspor müthiş bir ivme kazandı.

Montella sayesinde Yunus Akgün de adeta küllerinden doğdu. Adana Demirspor’daki başarısını, hocası sayesinde Milli Takım’a taşıdı ve Letonya’yı 4-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmada maçın yıldızı oldu.

Uzun uzun yazılacak çok şey var ama kısacası Vincenzo Montella’yı tüm Türkiye’ye tanıtıp daha sonrasında Milli Takım’a kazandıran, eski milli takım ruhunun yakalanmasında büyük emeği olan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’a tüm Türkiye’nin bir teşekkür borcu var.