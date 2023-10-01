YEŞİLAY, GENÇ GÖNÜLLÜLERE YÖNELİK “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE AKRAN UYGULAYICI EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRDİ

Bağımlılıklara karşı farkındalık yaratma amacıyla çalışmalar gerçekleştiren ve birincil önleme faaliyetleri ile gençlere ulaşmayı hedefleyen Yeşilay, genç gönüllülere yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nın (TBM) İstanbul ayağını 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında SETA İstanbul’da gerçekleştirdi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Akran Uygulayıcı Eğitimine İstanbul’da üniversite eğitimini sürdüren Genç Yeşilay Kulübü üyesi 65 öğrenci ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gönüllüleri katıldı. Dört gün süren eğitim programında, alanında uzman eğitmenler tarafından sunumlar, uygulamalar ve atölyeler düzenlendi.

Bağımlılıklara karşı birincil önleme temelli bir farkındalık programı olan TBM’nin, genç bireyler arasında yaygınlaştırılması ve akran eğitimi faaliyetlerinin desteklenmesi hedefiyle gerçekleşen program; “Yeşilay Önleme Çalışmaları ve TBM”, “STK’da Gönüllü Olmak”, “Gelişen Dünyada Bağımlılıklar” başlıklı sunumlarla başladı.

Eğitimde “Sağlıklı Yaşamın Temelleri”, “Alkol ve Madde Bağımlılığı”, “Kumar Bağımlılığı”, “Tütün Bağımlılığı”, “Teknoloji Bağımlılığı”, “Akran Arabuluculuğu”, “Yetişkin Eğitim İçerikleri Uygulamaları”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Bağımlılık Atölyesi”, “Savunuculuk ve Federasyon Yönetimi” başlıkları ele alındı. Eğitimin son günü genç gönüllülere, sahada gerçekleştirecekleri eğitimlerle ilgili uygulamalar yaptırıldı ve geri bildirimler verilerek uygulama becerileri geliştirilmiş oldu.

“Gençlerimizle birlikte Türkiye’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşıyabiliriz”

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koca eğitim programında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Bağımlılıklar konusunda akran etkisinin olumlu ya da olumsuz yönde çok etkileyici olduğunu biliyoruz. Yeşilay olarak bu eğitimle, bağımlılıklarda akran etkisini olumlu yönde kullanmayı amaçlıyoruz. Bağımlılıkla mücadele, sadece Yeşilay’ın değil, hepimizin sorumluluğunda olan bir konu. Bu eğitimde elde edeceğiniz bilgi ve becerilerle, bağımlılıkla mücadeledeki rolünüzü daha da güçlendireceksiniz. Hep birlikte, bağımlılıkla mücadelede daha büyük bir etki yaratabilir ve Türkiye’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşıyabiliriz.” dedi. Koca, konuşmasını bitirirken Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Uygulayıcı Eğitimi’ne katılım sağlayan tüm gençlere tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

Proje ile dayanışmadaki sürekliliğin sağlanması hedefleniyor

Akranlar arası eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, dayanışmadaki sürekliliğin sağlanması, gençlerin Yeşilay’ın mücadele ettiği alanlarda bir amaç edinmesi ve gençlerin bağımlılıklarla mücadele konusunda bir duruş oluşturması için farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitim programına katılan genç gönüllüler, bağımlılıkla ilgili farkındalıklarının arttığını ve öğrendikleri bilgiler çerçevesinde çevrelerinde bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştireceklerini belirttiler.

Her oturumda en az bir uygulama/etkinliğin düzenlendiği eğitim programının sonunda, katılımcılara sertifika töreni düzenlendi. Sertifikalarını alan katılımcılar, kendi üniversitelerinde veya bölgelerinde bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlayacaklar. Üniversitelerindeki en az 250 akranına ulaşarak eğitim verecek ve bağımlılıklar konusunda farkındalık yaratmış olacaklar.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede genç gönüllülerin gücüne inanıyor ve onlara yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Yeşilay, TBM Akran Uygulayıcı Eğitimi’nin yanı sıra, Genç Yeşilay Kulüpleri, Yeşilay Gönüllüleri Platformu, Yeşilay Gençlik Kampı, Yeşilay Münazara Turnuvası gibi farklı projelerle de gençleri bağımlılıklardan korumak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

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