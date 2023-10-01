Onu artık Galatasaraylılar da seviyor





Bu geç kalınmış bir Volkan Demirel’e övgü yazısıdır.



Derbilerde yaşadığı “saha içi kavgalar”, Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ile yaşadığı yine “saha içi kavga” hâlâ akıllarda.



Fenerbahçe’yle özdeşleşmiş, adeta vücut bulmuş kaptan Volkan Demirel’i, sadece Fenerbahçeliler severdi. Artık tüm takım taraftarları seviyor. Buna eminim benim gibi herkes katılır.



Özellikle 6 Şubat 2023’te yaşanan “asrın afeti”nden sonra Volkan Demirel’in yaşadığı deprem bölgesini terk etmemesi, Demirel’in ne kadar büyük bir karakter olduğunun göstergesiydi.



Bir insan ancak bu kadar futbolculuk döneminde kendinden nefret ettirip sonrasında kendisini sevdirir. Volkan hakkında belki de kitap bile yazılır.



Volkan Demirel, bugün teknik adamlık kariyerinde futbolculuğunda olduğu gibi başarılı bir şekilde ilerliyor. Atakaş Hatayspor Volkan’a, Volkan da Hatayspor’a çok şey borçlu. Ve artık onu Galatasaraylılar da seviyor.



KARAGÜMRÜK’TE İŞLER İYİ GİTMİYOR



Stat problemi “çözülmeyen” VavaCars Fatih Karagümrük’te işler iyi gitmiyor.



Bu arada stat için yapılacak yürüyüş de valilik kararıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.



Ligde iyi sonuçlar alamayan Kırmızı-Siyahlılar son olarak Başakşehir’i 2-0 yendikten sonra galibiyeti unuttu.



Fatih Karagümrük’te teknik sorumlu olarak Alparslan Erdem ve Atılay Canel hoca var.



Başkan Süleyman Hurma acilen iyi bir hoca ile anlaşamazsa Karagümrük’te düşme telaşı başlar.

YUSUF POLAT