Şampiyonlar Ligi maçında yapabilir misiniz?

Salı akşamı oynanan erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın öne çıkan ve çok konuşulan olayı ise paslaşılarak kullanılan penaltıydı.

Kerem Aktürkoğlu’nun topu hemen soluna bırakması ve geriden gelen Icardi’nin uygun durumda olmasına rağmen topu dışarıya göndermesi geceye damga vurdu.

Bu penaltı organizasyonunun benzerleri farklı liglerde yaşanmıştı.

Tek sorun maçın başı ve skorun 0-0 olmasıydı.

0-0 giden bir maçta böyle bir şımarıklığa, laubaliliğe gerek var mıydı?

Ya da bu maç lig maçı değil de Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı bu hareketi yapabilir miydiniz?

Her ne kadar bazı kesimler bu organizasyonu başarılı bulsa da yenilikçi görse de çok gereksizdi.

Bir gol averajından şampiyonluğun gittiğini düşünürsek, maçı Galatasaray kazanmayıp, puan kaybı yaşasaydı bu yenilikçi hareketin hesabını kim verecekti?

Ben söyleyeyim, Okan hoca topun ağzına gelirdi.

Bu yapılan hareket aslında biraz da Okan hocayı bağlıyor.

Hocanın efendiliği bazı oyuncular tarafından sanırım yanlış anlaşılıyor.

Bu gereksiz hareketlerin devamı gelirse çok sürmez Okan hocaya tepkiler başlar.

twitter: basintribunu_

instagram: yusufpolat7536