Hande Erçel, Türk televizyon dünyasının en sevilen ve başarılı oyuncularından biri olarak tanınıyor. Peki, Hande Erçel’in kaç sevgilisi oldu? Hande Erçel’in aşk hayatı, yaşadığı ilişkiler, ayrılıklar ve dedikodular magazin dünyasının en merak edilen sorularıdır. Hande Erçel, 24 Kasım 1993’te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Ailesinin tek kız çocuğu olan Hande Erçel, çocukluğunu Bandırma’da geçirdi. Lise eğitimini Bandırma Lisesi’nde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne girdi. Ancak oyunculuk hayaliyle İstanbul’a taşınan Hande Erçel, üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

Hande Erçel, oyunculuk kariyerine 2013 yılında Çılgın Dershane Üniversitede filminde rol alarak başladı. Aynı yıl Çalıkuşu dizisinde Zahide karakterini canlandırdı. 2014 yılında Hayat Ağacı dizisinde Selen rolünü oynadı. 2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz karakterine hayat verdi. Bu diziyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel, geniş bir hayran kitlesi edindi.

Hande Erçel, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken bir oyuncu olmasının yanında, aşk hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Hande Erçel’in bugüne kadar kaç sevgilisi olduğu, kimlerle birlikte olduğu ve neden ayrıldığı merak konusu oldu. İşte Hande Erçel’in sevgili listesi:

Tolga Sarıtaş: Hande Erçel’in ilk bilinen sevgilisi Tolga Sarıtaş’tır. Bu ikili dizi çekimleri sırasında yakın görülmüş ve yakıştırılmışlardır. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamış ve sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

Burak Serdar Şanal: Hande Erçel’in ikinci sevgilisi yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal’dır. İkilinin ilişkisi bir yıl sürmüştür. Neden ayrıldıkları bilinmemektedir.

Ekin Mert Daymaz: Hande Erçel’in üçüncü sevgilisi manken ve oyuncu Ekin Mert Daymaz’dır. 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi aracılığıyla tanışan ikilinin ilişkisi iki yıl sürmüştür.

Murat Dalkılıç: Hande Erçel’in dördüncü sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç’tır. Sevilen ikili Siyah İnci dizisi aracılığıyla tanışmış ve sevgili olmuşlardır.

Kerem Bürsin: Sen Çal Kapımı dizisi aracılığıyla yakınlaşmış, sevgili olmuşlardır.

Hakan Sabancı: Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile taze olan ilişkileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştür. İlişkileri halen devam etmektedir.

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