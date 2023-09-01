Neden HNC Akıllı Tahta

HNC Akıllı Tahta ile eğitim, sunumlar, toplantılar ve etkinlikler artık daha interaktif ve verimli hale geliyor. İşte bu yenilikçi ürünün sunduğu avantajlardan bazıları;

HNC Akıllı Tahta, kızılötesi teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sayede 10 noktalı dokunmatik ekranı ile birden fazla kişi aynı anda tahtayı kullanabilir. Öğretmenler, öğrenciler ve toplantı katılımcıları arasında sorunsuz bir etkileşim sağlar.

Ürünümüzün yüzeyi seramik emaye kaplamalıdır. Bu özellik, yazı yazarken veya çizimler yaparken iz bırakmaz ve kolayca silinebilir. Ayrıca, marker kalemlerle normal ders anlatımına geçiş yapabilirsiniz. Akıllı tahtayı kapatıp açma ihtiyacı duymadan sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz.

HNC Akıllı Tahta, popüler online eğitim platformlarına tam uyumluluk sağlar. Zoom, Meet, Skype gibi platformlarla entegre olarak çalışır ve tahtanızdaki tüm fonksiyonları kullanarak etkili uzaktan eğitimler düzenlemenize olanak tanır.

Derslerinizi ve aldığınız notları sayfa sayfa slaytlar halinde kaydedebilirsiniz. Bu slaytları daha sonra istediğiniz gibi PDF, PowerPoint, Word veya JPEG gibi standart formatlarda kaydedebilirsiniz.

Yazdığınız veya aldığınız tüm notları geriye dönük Yeniden Oynat özelliği ile izleyebilir, anlık tekrarlar yapabilirsiniz. Bu, öğrenme deneyiminizi daha da zenginleştirir.

HNC Akıllı Tahta, Türkiye’de eğitimde teknolojiyi ileri bir seviyeye taşımak isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Siz de daha verimli ve etkili eğitim deneyimleri için HNC Akıllı Tahta’yı tercih edin.

İz bırakmayan marker kalemler

Marker kalemlerle yazı yazarken veya çizimler yaparken endişelenmenize gerek yok. HNC Akıllı Tahta’nın yüzeyi, marker kalemin izini kesinlikle bırakmaz. Bu, ders anlatırken veya sunumlar yaparken profesyonel bir görünüm sağlar.

Kullanıcı dostu arayüz

HNC Akıllı Tahta’nın kullanıcı dostu arayüzü, hızlı bir şekilde erişim sağlar. Derslerinizi hazırlamak, notlarınızı düzenlemek ve sunumlarınızı yapmak daha da kolaylaşır. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak için teknik bilgiye ihtiyaç duymazsınız. HNC Akıllı Tahta, Türkiye’nin eğitim sektöründe bir dönüm noktasıdır. Öğrencilerin daha etkili öğrenmelerine ve öğretmenlerin daha etkili öğretmelerine olanak tanır. Eğitimde teknolojiyi ileri bir seviyeye taşıyarak geleceğe daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olur. Eğitimde teknolojiyi kullanarak öğrencileri daha fazla motive edin, öğretmenlerin işini kolaylaştırın ve eğitim kalitesini artırın. HNC Akıllı Tahta ile geleceği şekillendirmeye bugün başlayın.

Geleceğe hazır olun

HNC Akıllı Tahta, güvenilir bir şekilde çalışır ve ihtiyaç duyduğunuz her an destek sağlar. Ürünümüzün arkasında duruyoruz ve Türkiye genelindeki müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Eğitim sektörü sürekli olarak değişiyor ve teknoloji bu değişimde kritik bir rol oynuyor. HNC Akıllı Tahta ile öğrencileri geleceğe hazırlayın. Onlara teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmayı öğretin ve rekabetçi bir avantaj kazanmalarına yardımcı olun.

HNC Akıllı Tahta, Türkiye’de eğitimde teknolojiyi başka bir seviyeye taşıyan bir çözümdür. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt vererek, eğitimi daha etkili ve ilgi çekici hale getirir.