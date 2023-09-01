Muslera’nın kredisi artık bitsin!

Şampiyonlar Ligi’nin gediklisi Galatasaray, grup maçlarına beraberlikle başladı.

İlk yarıda rakibini adeta “boğan” ve fırsat vermeyen Cimbom, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Şunu en başından yazayım, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu Kopenhag maçına çıkan ilk 11 olmamalı.

Okan Hoca’nın dokunuşlarıyla, maçı bitiren kadro ilk 11 olmalıdır.

Asıl meseleye gelecek olursak, Galatasaray’ın artık Muslera sonrası iyi bir kaleciye ihtiyacı var.

Galatasaray’ın bazı maçlarını basın tribününden takip etmeye çalışıyorum.

Muslera her maç neredeyse, top rakip kaledeyken orta sahaya kadar çıkıyor.

Bu huyundan da vazgeçeceğe benzemiyor ve birçok maçta da bu yüzden golü kalesinde gördü.

Tamam Muslera iyi kaleci fakat öyle maçlarda hata yapıyor ki telafisi yok.

Son oynanan Kopenhag maçında da yine hata yaptı.

Muslera’nın bu rahatlığı alternatifsiz oluşundan kaynaklanıyor.

Galatasaray yönetiminin kaleci sorununu çözmesi gerek ve Muslera ile artık sözleşme yenilenmemeli.

KEREM AKTÜRKOĞLU MESELESİ

Kopenhag maçında öne çıkan diğer isim de Kerem Aktürkoğlu.

Kendisiyle ilgili daha önce bir makale yazmıştım. “Kerem Aktürkoğlu satılamaz, satılması dahi düşünülemez” diye. Hâlâ aynı düşüncedeyim.

Kerem Galatasaray’ın 8+3’ünde değerli bir oyuncu fakat Şampiyonlar Ligi seviyesi çok başka.

Kerem Aktürkoğlu harika insan, iyi bir karakter fakat 1 maç iyiyse 2-3 maç kötü.

Tribünlerin tepkisinden de çok çabuk etkileniyor.

Lig için iyi bir alternatif ama Avrupa için şimdilik maalesef yetersiz.

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