Mermiye kafa atmak: Icardi

Kolpaçino film serisini izleyenler bilir.

“Ganyotçu” karakterini canlandıran Ebubekir Öztürk, bir repliğinde şunu söyler: Benim dayımın çocukları mermiye kafa atıyor.

Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray – Samsunspor maçında da bu repliğe benzer bir sahne yaşandı.

Galatasaray’ın yıldız transferi Hakim Ziyech’in kaleye çektiği şutun hızı 112 kilometre olarak ölçülmüştü.

Bu hızda giden bir topa Galatasaray’ın diğer yıldızı Mauro Icardi kafasını uzattı ve topun yönünü değiştirip takımının son golünü attı.

O hızda gelen bir topa kafayı uzatmak ve topun yönünü değiştirmek, nereden bakarsanız bakın muazzam bir şey.

7’DEN 70’E İDOL



Icardi, Galatasaray taraftarı başta olmak üzere tüm futbolseverleri günden güne büyülemeye devam ediyor. ­

Sokakta kafanızı nereye çevirirseniz orada mutlaka küçük bir çocuğun sırtında Icardi forması var.

Stada gelen taraftarı da düşünürsek Icardi, 7’den 70’e herkesi kenetlemiş durumda.

TEBRİKLER TÜRKİYE’NİN GURURLARI



Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Futbol ülkesi olmayı beklerken, voleybol ülkesi olduk. Çok da güzel oldu.

Sporda tüm ülkeyi birleştiren Filenin Sultanları’nı gönülden tebrik ediyorum.

Bu arada Ay yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında, 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00’de Peru’yla karşılaşacak.

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