Erden Timur’a ‘boş yapanlar’

Her futbol takımının belli bir taraftar profili var.

Takımı ne olursa olsun destekleyenler.

Takımı iyi günde destekleyenler.

Takımı kötü günde destekleyenler.

Şimdi de yeni bir taraftar profili türedi: İyi transfer yapınca destekleyenler.

Her ne kadar kulüplerin sahibi taraftardır deseler de, neye göre kime göre değişir bu.

Konuyu nereye bağlayacaksın diyecek olursanız, konu Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur.

Kendisini Galatasaray’a adayan, gecesini gündüzüne katıp neredeyse hiç uyumayan, Türkiye’ye getirilmiş en iyi transferlerin mimarı olan ve buna rağmen hâlâ eleştirilen Erden Bey’den bahsediyorum.

Son birkaç gündür sosyal medyada “Vecinoİstemiyoruz” hashtagıyla eleştirenlere de sesleniyorum. Erden Bey, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez’in transferini bitirince nasıl da sesiniz kesildi ama.

Sosyal medyada nasıl da Erden Bey’in fotoğrafını paylaştınız ama.

Siz ve sizin gibiler taraftar falan değil, iyi günde varsınız kötü günde yoksunuz, böyle taraftarlık olmaz.

RAKİPLERİ KORKU SARDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu. Son yapılan transferler Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez, Süper Lig’in çok üstünde.

Cimbom Avrupa’da nasıl başarılı olurum, ülkeyi nasıl iyi temsil ederim diye uğraşırken, birileri de Galatasaray’la uğraşıyor.

Galatasaray’ı nereden vururum diye uğraşanlar şimdi de Taylan Antalyalı yalanını ortaya attı.

Neymiş, “Galatasaray’ın Taylan Antalyalı’nın Erzurumspor’dan transferinde FFP’den kaçmak ve oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği’ne pay ödememek için bonservis bedeli olan 4 milyon TL’yi el altından ödediği ortaya çıkmış.”

Vay be! Müthiş iş, müthiş habercilik. Galatasaray yönetimi bu konu hakkında acilen gerekeni yapmalı ve bu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili konuyu mahkemeye taşımalı.

Twitter: basintribunu_