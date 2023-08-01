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Kadıköy Gazetesi » Toplum » ÜNLÜLERDEN 30 AĞUSTOS KUTLAMA MESAJLARI!

ÜNLÜLERDEN 30 AĞUSTOS KUTLAMA MESAJLARI!



Kadıköy’ümüzün sevilen doktoru Dr Emre Ertürk ve eşi ünlü iş insanı Esen Ermiş Ertürk ve oğulları Arda 30 Ağustos Zafer bayramı kutlaması için özel bir davet verdiler.

Kutlama mesajlarında  ise “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları Vatan yapan ve Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyoruz.” Diyerek duygularımıza tercüman oldular.

📆 29 Ağustos 2023 Salı 15:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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