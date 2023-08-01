Nvidia 2. Çeyrek Kazançları Açıklandı

Nvidia‘nın ikinci çeyrek kazançları beklentileri aşarak, üretken yapay zeka teknolojisine yönelik artan talebi vurguladı. Şirketin OpenAI’nin ChatGPT’si gibi yapay zeka uygulamalarını oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan A100 ve H100 yapay zeka çipleri bu büyümeyi sağladı. Bu talebe yanıt olarak, birçok bulut hizmeti sağlayıcısı veri merkezlerinde Nvidia’nın H100 AI donanımını benimseme planlarını açıkladı ve kurumsal BT sistemi ve yazılım sağlayıcıları çeşitli sektörlere AI getirmek için Nvidia ile ortaklık kurdu.

13,51 milyar dolarlık 2. çeyrek geliri, geçen yılın aynı döneminin iki katına çıktı ve Wall Street tahminlerini aştı. Nvidia’nın net geliri de önemli bir artış göstererek bir önceki yılın aynı dönemindeki 656 milyon dolardan 6,18 milyar dolara yükseldi.

Nvidia’nın işleri bir dönüşüm geçirdi ve veri merkezi birimi artık gelir açısından oyun birimini gölgede bıraktı. Veri merkezi birimi bir yıl öncesine göre %171’lik bir artışla 10,32 milyar dolar gelir elde etti. Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, bu başarıyı şirketin 2018’de yapay zeka destekli görüntü işlemeyi benimseme kararına bağladı. Üretken yapay zekanın sağladığı hızlandırılmış bilgi işlemin artık bilgi işlemin en uygun maliyetli ve enerji tasarruflu yolu olduğunu belirtti. Huang ayrıca, şirketin üçüncü çeyrek için 16 milyar dolar gelir beklentisiyle daha fazla büyüme tahmininde bulundu.

Güçlü kazanç raporu, üretken yapay zeka teknolojisinin giderek daha fazla benimsenmesini ve Nvidia’nın sektördeki artan önemini yansıtıyor. Daha fazla şirket hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekaya geçiş yaptıkça, Nvidia bu eğilimden faydalanmak için iyi bir konuma sahip.

Kaynak: https://newslinker.co/nvidia-reports-strong-q2-earnings-led-by-generative-ai-demand/