MEMLEKET SEVDASI

Bir memleket sevgisini ölçme derdidir gidiyor.

Seviyor, sevmiyor…

Ülkesini sevmeyen var mıdır?

Herkes ülkesini sever hem de çok sever.

Hele işe ideolojik bakanların ülke sevgisini ölçmeye çalışmak abesle iştigaldir.

Neden mi?

Her ideolojik yaklaşımın temelinde, ülkeyi en ideal şekilde var etme fikri yatar ve bu idealleri gerçekleştirmek için insanlar ömürlerinin sonuna kadar mücadele ederler.

Mustafa Kemal Atatürk, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” demiştir.

İşini iyi yapmak!

Ülkesini sevmek!

Son zamanların en büyük hastalığı, söylemde kalan ülke sevgisidir.

Şekil ve söylem…

İyi de ülken için ne yaptın?

Hangi başarılara imza attın?

Bu soruların cevabı yoktur!

Ülkeyi sevmek, lafla olacak bir şey değildir.

“Sevgi güzellik ister gülüm,

Güzellik emek ister.

Güzellik tende değil gülüm,

Yürekte ateş ister.”

Grup Kızılırmak, ne güzel söylüyor…

Bilgi, birikim, kültür olmadıkça ülke sevgisi hep eksik kalacaktır.

Evet, evet…

Ülke Sevgisi bilgi ister…

Durup dururken sevgi oluşmaz.

Okullarda öğretmenler neden ülke sevgisi aşılamaya çalışır?

Boşa değildir bu çaba…

Şükrü Erbaş, şiirlerinde cahillerin neden ülkesini tam manası ile sevemeyeceğini anlatır.

Kim ne derse desin, okumuş olmak önemlidir.

Ülkesini seven, tüm insanlığı sever…

Bakmayın öyle ülke sevgisinin, milliyetçilikle eş değer gösterilmeye çalışıldığına…

Ülke sevgisi ilerici bir eylemdir…

Ben, benciliğinden arınıp biz diyebilmektir.

Ülkesini seven tüm insanlığı sever…

Tüm bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar insanlık için hizmet ederler.

Ampul, telefon, telgraf, internet, buharlı makineler…

Aklınıza gelen gelmeyen tüm buluş ve icatlar…

İnsanlığa en büyük hizmettir…

Var mıdır bunun ötesi?

Yerel yöneticiler de memleketlerine sundukları hizmetlerle tüm insanlığa hizmet etmiş olurlar…

Yapılan güzel çalışmalar tüm insanlığa örnek olur.

Örnek teşkil eder…

İdeali oluşturur…

“Memleket Sevdası” kitabı bir il belediyesinde, ideal bir yerel yöneticinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

Yaptıkları hizmetler…

Çalışmalar…

Etkinlikler, faaliyetler…

Kesintisiz 9 yıl 9 ay 9 gün…

Gerçek bir memleket sevdalısının hikayesini okumaya var mısınız?

İyi okumalar…