Kadıköy, Çankaya ve Konak Belediyeleri afetlerde tam işbirliği için protokol imzaladı

Kadıköy, Çankaya ve Konak Belediyeleri, 1999 Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümünde olası afet durumlarında dayanışmayı ve iş birliğini arttırmak amacıyla tarihi bir protokole imza attı. Türkiye’de bir ilk olan bu protokole göre 3 belediye, afet öncesi ve sonrasına ilişkin tüm faaliyetlerde ortak çalışmalar yürütecek.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partili 3 belediye, olası afet durumlarına karşı tarihi bir karar aldı. İstanbul’dan Kadıköy Belediyesi, Ankara’dan Çankaya Belediyesi ve İzmir’den Konak Belediyesi, bugün Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda gerçekleştirilen törenle afet durumlarında dayanışmayı ve işbirliğini arttırmayı planlayan bir protokole imza attı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Eren Erdem de katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un imzasını taşıyan protokole göre bu 3 belediye, afet öncesi ve sonrası yapılacak faaliyetlerde ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Protokol kapsamında belediyeler olası afetlerde arama kurtarma takımları, gezici aşevleri, mobil fırınlar, ikram araçları gibi tüm teknik ekip ve ekipmanlarıyla birbirleriyle tam dayanışma içerisinde hareket edecek. Kadıköy Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan bu protokol sonrası belediyeler, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere dair eksikliklerini de birlikte gerçekleştirecekleri çalışmalarla kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.

CHP’li Ahmet Akın: Türkiye’ye hatta Avrupa’ya örnek

Afet İş Birliği ve Dayanışma Protokolü İmza Töreni’nde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, afet durumlarında iş birliğini ve dayanışmayı arttırmak için imzalanan protokolün hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya örnek olduğunu ifade etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na da teşekkür eden Akın, “Depremden belirli bir süre geçiyor ve her şey unutuluyor. İşte bunları unutmayan, gelecekte oluşabilecek her türlü afetlere karşı iş birliği yapmayı düşünen sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın değerini hepimizin bilmesi lazım. Türkiye’ye örnek hatta Avrupa’ya örnek. Öncülüğünden dolayı Kadıköy Belediye Başkanımızı, Şerdil Başkanımızı da kutluyorum” dedi.

Afet durumlarına karşı yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin geliştirmesini sağlayacaklarını da vurgulayan Akın, “Üç belediye başkanımızın, ortaya koyduğu bu siyasi akrabalık sonsuza kadar devam edecek. Bu örneğin diğer belediyelere, diğer her tarafa da yayılması şart. Kardeş belediyeciliğin daha da ötesine çıkarak ileride zor zamanlarda buluşup bunu bir protokole bağlamak isteyen üç tane yiğit belediye başkanımız buna öncülük etti. Biz bunun artarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Masa üzerinde değil somut adımlarla birbirimize destek olacağız”

Törene ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da “Koordineli bir şekilde yapacağımız işbirliği ile sadece masa üzerinde fikir alışverişleri değil; somut adımlarda da birbirimize destek olacağız; olmak zorundayız. Afet yönetimine dair eylem planlarımızda mevcut durumlarımızın, eksiklerimizin, sorunlarımızın analizini birlikte yapacağız ve bunları nasıl çözümlendireceğimize dair ortak bir metodolojiyi birlikte benimseyerek diğer belediyelere de örnek olacağız” dedi.

“Ne kadar koordineli olursak o kadar yurttaşımızın canını kurtarabileceğimizi gördük”

Konuşmasında Marmara Depremi’nin yıl dönümü olan 17 Ağustos’ta böyle bir protokole imza atmanın önemine vurgu yapan Odabaşı, “17 Ağustos 1999, o gün yaşanan tüm acılara rağmen gelecek kuşaklarımız için bir milat, çok önemli bir fırsat olabilirdi. Ancak bu fırsatı nasıl kaçırdığımızı, almamız gereken derslerin neredeyse hiçbirini almadığımızı 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte acı bir şekilde gördük. Ancak 6 Şubat Depremi’ne dair söyleyeceğim çok önemli bir şey var: o da ne kadar hazırlıklı olursak, ne kadar koordinasyon içerisinde ve bir arada olursak o kadar yurttaşımızın canını kurtarabileceğimiz gerçeğidir” diye konuştu.

Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin 6 Şubat Depremi sonrası gerçekleştirdiği çalışmalar başta olmak üzere olası afetlere karşı yapılan hazırlıkları da paylaştığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kadıköy Belediyesi olarak bugün dek depreme dair yaptığımız bütün çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Bugün protokolümüzü imzaladığımız Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’ndan Afet Gönüllüleri projemize; çocuklarımıza afet bilinci kazandırdığımız “Bir Afet Masalı Müzikali”nden Bireysel Afet Bilinci Eğitimimize, Gezici aşevimiz/mobil fırınımız ve mobil ikram araçlarımızdan “Mahallemde Deprem Gerçeğini Konuşuyoruz” toplantılarımıza, Beton ve Zemin Laboratuvarımızdan yeni kurmuş olduğumuz Afet İşleri Müdürlüğü’ne dek bütün çalışmalarımızı sizlerle en ince ayrıntısına dek paylaşmaya hazır ve istekliyiz.”

“Konak Afet Merkezi’ni kurduk”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da yaptığı konuşmada bu protokolün hazırlanmasına öncülük eden Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Batur, “Üç belediyenin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu afet iş birliği protokolü, Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Bu konuda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na çok teşekkür ediyoruz” dedi. Konak Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları paylaşan Batur, “12 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz bünyesinde Konak Afet Merkezi (KAM) kurulmasına karar verdik, aynı tarihte patentini aldık. Ekiplerimiz ilk eğitimlerini tamamladı. Bunu AFAD ve AKUT ile birlikte gerçekleştiriyoruz ve tam bir profesyonel ekip yetiştirdik. KAM timimiz için tüm ekipmanlar hazırlandı. Kadıköy Belediye Başkanımızın gösterdiği şekilde mobil mutfak, aynı dizaynla yapılıyor, önümüzdeki hafta hizmete açılacak. Günde bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip tırımızın yapım çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca afet durumları için de 52 aracımız hazır” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşla sözleşme noktasına geldik”

Konak’ta kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini de ifade eden Batur, “28 mahallede çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Şu an 500 hektar alanın kentsel dönüşümle ilgili planlarını tamamladık. Vatandaşla sözleşme noktasına geldik. Bundan sonraki süreçte de yerinde dönüşümü sağlayacağız ve sosyal demokrat anlayışın belirlediği kurallar içerisinde aynı Narlıdere’de yaptığımız gibi burada da kentsel dönüşümü hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Bu iş birliği kağıt üzerinde kalmayacak”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise dayanışma ve iş birliği protokolünün tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, “Bu sadece Türkiye’de bir ilk değil Avrupa’da da bir ilk. Benzer şekilde yerel yönetimlerin afet ve deprem noktasında bir araya gelip böyle bir protokolü imzalaması tek örnek. Çok kıymetli. Bugün Şerdil Başkanımız bizi gezdirdi, tanıttı. Çok hızlı bir şekilde biz de mobil mutfak, tırlarımız için gerekli olan işlemleri gerçekleştireceğiz. Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekiplerimiz Kadıköy’e gelecekler ve burada eğitim alacaklar. Yani bu iş birliği, sadece kağıt üzerinde kalmayan tüm Türkiye’ye örnek olan bir iş birliği haline el birliğiyle gelecek” diye konuştu.