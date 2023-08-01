Sıvı conta diğer adı ile sızdırmazlık contası sıvı halden yapılan ve daha sonra hava veya su ile sertleştirilen bir dolgu macunu türüdür. Genellikle makinelerdeki ve kapatılması gereken diğer parçalardaki küçük boşlukları doldurmak için kullanılır. Sıvı conta, duvarlardaki veya diğer yüzeylerdeki çatlakları veya delikleri onarmak için de kullanılabilir.

Sızdırmaz contagenellikle silikondan yapılır, ancak vazelin gibi başka malzemelerden de yapılabilirler. Silikon, zamanla kurumaması, sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı olması nedeniyle sıvı contalar için mükemmel bir malzemedir. Silikon sıvı contalar, uzun süre aşırı sıcaklıklara maruz kalsalar bile vazelin gibi çatlama yapmazlar.

Sızdırmaz Conta Özellikleri

Sıvı contalar, yüksek sıcaklıklara ve soğuğa karşı dayanıklıdır. Bu contalar evlerde ve fabrikalarda birçok noktadaki boşlukları doldurmak ve kısımlardan sıvı sızıntısını önlemek üzere kullanılmaktadır. Sızdırmaz conta olarak bilinen bu contalar aslında macun türü bir bileşendir. Bu bileşenin yerleştirildiği iki nokta arası bir bütün haline gelmiş olur. Böylece iki bölüm arasında sızıntı meydana gelmez. Bu konuda bilgi almak için https://www.demircanplastik.com.tr/sizdirmazlik-contasi/ sayfasını ziyaret etmeniz uygun olacaktır.