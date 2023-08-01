Kayabaşı: Değişmeyen kazanamaz

Başakşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, güçlü bir ‘Başakşehir’ için CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

2019 yılında büyükşehirlerin alındığı yerel seçimdeki başarıyı 2024’te daha çok geliştirmek isteyen CHP’de değişim rüzgârları esiyor. CHP’nin ülke genelindeki dönüşüm çalışmaları dikkat çekerken, gözler özellikle iktidarın elinde bulunan belediyelerin olduğu ilçelerde.

BAŞAKŞEHİR’İN ÖNEMİ

İktidarın deyim yerindeyse arka bahçelerinden biri olan Başakşehir’de AK Parti’nin gücü karşısında CHP’deki değişim bir kat daha fazla öneme sahip. CHP Başakşehir’de değişimin ilçeyi kazanmak adına büyük bir adım olacağını ifade eden Başakşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

KAYABAŞI: YENİ BİR HİKAYE YAZMALIYIZ

Yeni bir hikaye yazılması gerekliliğinden bahseden ve kongre sürecini yerel seçimlerden sonra beklediklerini söyleyen Kayabaşı, “Deprem ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri araya girdi. Seçim sonrası hızlı bir şekilde karar alındı. Bu kısa süre içinde hem örgüte hem de üyeye tanıtmak ilçe başkanları için avantaj, yeni adaylar için dezavantajdı. Bizim üyelerimizin yüzde 80 civarı pasif üye konumunda. Bizde bu pasif üyeleri kendimize tanıtmak için zorlu bir süreç geçirdik. Ona rağmen 9 mahallenin 6 mahallesini biz kazanmış olduk. İlçe örgütü bir değişim istiyor. Kongre süreçleri 2 yıl sürer, ama 4 yıla denk gelen bir süreç oldu. 4 yıl ilçe başkanlığı için uzun bir süre. Bir de Başakşehir’de alınan sonuçlar, örgütlenmede yeni bir anlayışı istiyor.” dedi.

“CHP BAŞAKŞEHİR’DE HAK ETTİĞİ YERDEN UZAK”

İlçe örgütünün içinde bulunduğu bir takım problemler olduğunu belirten Kayabaşı, “İlçe başkanımız bunları değerlendiremedi. Kadın kolları, gençlik kolları ve hatta kendi yöneticileriyle de uyum içerisinde çalışmadı. Bunun sonucunda Başakşehir’deki 25 puanda olan Cumhuriyet Halk Partisi oylarımız 5 tane birleşen partinin olmasına rağmen 21,9’a kadar geriledi. Almış aldığımız oy 16 ve 17 civarına kadar düşmüş oldu. Bu Başakşehir’de ilçe başkanımızın ortaya koyduğu performansının bir göstergesidir.” İfadelerini kullandı.

“HERKES AKTİF OLACAK”

İlk olarak örgütte amacına uygun bir çalışma modeli oluşturulmasının gerekliliğinden bahseden Kayabaşı, örgütte kimseyi ötekileştirmeden, gençlerin ve kadınlarımızın çok daha aktif ve çoğulcu katılımını sağlayacak bir anlayışla geleceklerinin altını çizdi. Kayabaşı, “Bu sözde kalmayacak. Örgütün içerisinde aktif çalışmalarda bulunmayan parti üyelerimizi yerel seçimlerde Başakşehir’i alabilmemiz için deneyimleri ve tecrübelerinden faydalanarak sürecin içerisine dahil edeceğiz. Çünkü başarıyı yakalamak örgütümüzle beraber çalışmaktan geçer.” şeklinde konuştu.

“KESİN KAZANACAĞIZ”

Başakşehir’de yerel seçimlerde kesinlikle kazanacaklarını belirten Kayabaşı şu ifadelere yer verdi;

“Başakşehir AKP’nin kalesi olarak gösteriliyor. Ama öyle değil. Kale dediğimiz yerler; Kadıköy, Bakırköy ve Kartal gibi yerler. Başakşehir’de yüzde 70’lik bir fark yok. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy oranları yüzde 45 ve 47 arasındadır. Eğer Başakşehir’de iyi bir adaylaştırma süreci yaşar ve planlı bir çalışma yapılırsa yüzde yüz alırız. Bu sadece bireysel tercih ve hedef değil. Bu örgütün ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, Başakşehirlilerin hedefi olacak. 2019 yılında beri yeni yönetimdeki; arsa satışları, bütçe açığı ve inşaat alanlarındaki usulsüzlüklerin ne kadar rahatsız olunduğu herkes tarafından biliniyor. Yeter ki doğru ergümanlarla Başakşehir’deki vatandaşlarımıza anlatalım. Yeter ki doğru yönetim anlayışını benimseyen bir başkanı seçerken , Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceğini, örgütün varlığını ve başarıya götürecek yöneticilerle iradeyi belirlemesi gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Manevi mirasın, ilim ve akıldır’ sözündeki ‘’akla’’ve ‘’bilime’’ dayalı hareket edilirse doğru sonuçların, ortaya çıkacağına inancımız tamdır.

BEYZADE KAYABAŞI KİMDİR?

“İşletme Fakültesini bitirerek 25 yıl boyunca turizm bölümünde iş faaliyetlerim oldu. 15 yıldır Başakşehir’de ikamet ediyorum. Bahçeşehir’de 6 yıldır mahalle biriminde görev aldım. Başakşehir’de CHP Meclis üyeliği görevini yürütüyorum. Artık bölgenin sorunlarını bildiğim için başkanlık sürecini başlatarak CHP Başakşehir İlçe Başkan aday adayı oldum.”

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