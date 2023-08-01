Baget Pırlanta Mücevher

Baget, mücevher ve pırlanta dünyasında sıkça karşılaşılan bir terimdir. “Baget” kelimesi, bir taşın veya bir malzemenin, dikdörtgen veya kare şeklinde, düz ve sivri kenarlı olacak şekilde kesildiği bir kesim tarifini ifade eder.

Baget kesim, pırlanta veya diğer değerli taşlar için kullanılan bir kesim türüdür. Genellikle dikdörtgen veya kare şeklindeki taşlar baget kesimle işlenir ve bu kesim, taşa modern ve zarif bir estetik kazandırır. Baget kesim, taşın düzgün hatlarla parlamasını sağlar ve parlaklık yerine, taşın içindeki doğal renkleri ve ışık yansımalarını öne çıkarır.

Baget kesimli pırlanta taşlar, minimalist ve sade bir tarzı tercih edenler arasında popülerdir. Bu kesim, genellikle tektaş yüzüklerde veya yan taş olarak kullanılırken, kolye, küpe ve bilezik gibi farklı mücevher parçalarında da tercih edilebilir.

Baget kelimesi aynı zamanda, değerli taşlar dışında diğer malzemelerin kesimi için de kullanılabilir. Örneğin, baget kesim safir, baget kesim yakut veya baget kesim zümrüt gibi taşlar da bulunabilir.

Sonuç olarak, baget terimi, mücevher dünyasında kullanılan dikdörtgen veya kare şeklindeki taşların veya diğer malzemelerin düz ve sivri kenarlı kesimini ifade eder. Baget kesim, modern, minimalist ve zarif bir estetik sunar ve pırlanta veya değerli taşların yanı sıra diğer malzemelerde de kullanılabilir.