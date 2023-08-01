Beşiktaş taraftarı isyanda

11 Ağustos’ta Süper Lig başlıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ihtiyaçları olan transferleri yaptı.

15 Eylül’e kadar da transfer sezonu devam edecek.

Bunun yanında takımlar büyük sponsorluklara da imza atıp bütçelerini güçlendirdi.

Fakat Beşiktaş’ta işler yolunda gitmiyor, taraftar ihtiyaç olan transferleri yapmayan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine isyan bayrağını açmış durumda.

Özellikle sosyal medyada #SürenDolduÇebiİstifa hashtagına binlerce yorum yapıldı.

Rakiplerin yaptığı sponsorluklar takımlara ciddi katkı sağlarken, Beşiktaş’ın hâlâ bir stat sponsoru olmaması taraftarı daha da çileden çıkardı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’ye de hak vermek lazım. O günkü zor şartlarda Beşiktaş’a başkan oldu ve elinden geleni yapıyor.

Bugün başkanlığı bırakırsa yerine kim gelecek? Kim bu yükün altına girer, muamma.

Taraftarın bir kısmının gönlünde Yıldırım Demirören var fakat Demirören için bu adaylık çok uzak.

ICARDI KULÜBEDE BİLE ETKİ EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu maçta hiç zorlanmadı desek yeridir.

Rövanş maçı İstanbul’da oynanacak. Okan hocanın yerinde olsam, 3-0’lık skor aldığım maça lig maratonu ve diğer maçları düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkardım.

Olimpija Ljubljana maçına Mauro Icardi yedek başlamıştı.

Icardi’nin yedek kulübesinde bile olması rakipleri strese sokmaya yetiyor.

Icardi takım arkadaşlarına da yedek kalmasına rağmen enerjisini yansıtıyor.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun sahada Icardi’yle uyumunu bilenler, Icardi’nin sonradan oyuna girince neler yapacağını da biliyordur eminim.

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