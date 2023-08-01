İstanbul’da toplu ulaşıma yinezam: İşte yeni ücretler!

İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine %51,5 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.

İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine gelen yüzde 51,52 zammın ardından tam bilet 9,90 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), temmuz ayı olağan oturumunda anlaşmaya varamamıştı.

Bunun üzerine toplu ulaşıma zam oranı konusunun olağanüstü görüşülmesi için bugün bir araya gelindi.

Toplantıdan ise zam kararı çıktı.

TAM BİLET 15 TL OLDU

Bu kapsamda Megakent’te 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.

Artışla birlikte öğrenci elektronik bilet fiyatları da değişti. Öğrenci bilet ücreti 4,83’den 7,32’ye yükseldi.

Metrobüs bileti fiyatı da 14,69 TL’den 22,25 TL’ye yükseldi.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 75 ZAM

Bir zam da taksi ücretlerine geldi.

Yapılan yüzde 75 zamla birlikte indi-bindi ücreti 40 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

Taksimetre açılış ücreti de 12,65 TL yerine 19,17 TL oldu.