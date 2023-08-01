Doğru Marka Bilinci İçin; Broşür, Afiş ve Katalogların Önemi

Bir markanız var ve doğru alanda doğru yatırımlar yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Belki de markanızın portföyünü yeterli görüyor da olabilirsiniz.

Günümüzde markalaşma ve bu markayı etkin şekilde duyurabilmek için çok farklı pazarlama stratejileri oluşturulmaktadır. Bu stratejilerden biri de baskılı ürünlerdir. Broşür seçenekleri bu pazarlama stratejilerinden sadece biridir. Örneğin bir restoranınız olsun, yeni açıldınız ve potansiyel müşterilerinizin sizden ve kampanyalarınızdan haberdar olmasını istiyorsunuz. Bunun için afiş baskı seçenekleri ile de billboardlarda dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz.

İhtiyacınız olan broşürler için güncel fiyatlara broşür kategorimizi ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

Ya da bir yedek parça üreten veya ürettiği ürünü onlarca şehir ve yüzlerce ülkeye gönderen bir şirketiniz olsun. Bunun için uygulayacağımız stratejide broşür en son seçenek olurken ürün kataloğu hazırlatmanız ilk önerimiz olur.

Eğer ihtiyacınız katalog bastırmaksa katalog baskı fiyatları sayfamıza bakabilirsiniz.

Afiş baskı seçeneği bir markanın vermek istediği mesajı veya fikri görsel olarak iletmek için kullandığı popüler bir tür grafik tasarımdır. Afişler genellikle reklam, propaganda veya eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu da fikirlerin tasarımla birleşerek milyonlarca insanın karşısına çıkma anlamına gelmektedir. Afişler, genellikle büyük boyutlarda hazırlanır. Afiş baskı malzemesi genel olarak branda baskı olabileceği gibi kâğıt afiş olarak da hazırlanabilmektedir.

Afiş baskı fiyatları içinde sizlere tasarım ve baskı desteği sağlıyoruz. Siz ne istediğinizi anlatın biz sizin için baskısını hemen yapalım.

Baskısı yapılmış kâğıt afiş veya branda baskı ürünlerimiz insanların dikkatini çekmek için canlı renkler, güçlü görseller ve harekete geçirici içerikler kullanılarak hazırlanır.

Afişlerini genellikle insanların en yoğun bulunduğu sokak, cadde, toplu taşıma araçları ve diğer kamusal alanlarda değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Hazırlanan afişler bir mesajı veya fikri oldukça geniş bir kitleye dikkat çekici şekilde sergilemek amaçlı kullanılmaktadır. Afişler ilgi çekici bir mesaj veren veya yönlendiren bir kurgu ile hazırlanmalıdır.

Unutmayın ki, etkili bir afiş tasarımı ve stratejik yerleştirme, marka bilincini artırmak için güçlü bir araçtır. Hedef kitlenizi anlayarak ve onların ilgisini çeken içeriklerle afişlerinizi tasarlarız. Böylece strateji ve tasarımın gücünden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

İçerik planınızı oluşturduysanız baskı çalışmalarınızı yapmak için sizleri brosur.com.tr adresine bekliyoruz.