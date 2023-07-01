Murat Karayalçın’dan CHP eleştirisi: Siyasi tembellik var

CHP’li Murat Karayalçın, CHP içindeki ‘değişim’ tartışmaları ile ilgili olarak dönüşüm’ kavramını tercih ettiğini söyleyerek CHP’de siyasi bir tembellik olduğu eleştirisinde bulundu.

Elips TV’de gazeteci Ömer Şahin’in sunduğu Portreler programının konuğu olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP) son Genel Başkanı Murat Karayalçın, üyesi olduğu CHP’de uzun süredir bir siyasi tembellik olduğunu eleştirisinde bulunarak CHP’deki sorunun parti örgütünün kapasitesinin yeterince kullanılmaması olduğunu söyledi.

“CHP’de değişim olmalı mı?” sorusunu yanıtlayan Karayalçın şunları söyledi: “Seçimler var, kurultay var. Ben kıdemli bir partili olarak herkesi tartışmaya davet ettim. Herkes tartışmalı diyorum. Biz 1 milyon 300 bin CHP’liyiz, hepimiz tartışmaya katılmalıyız. Tabii farklı görüşlerimiz olacaktır bu da gayet doğal. Ben dönüşüm sözcüğünü kullanıyorum, bana göre sorun CHP’nin örgüt kapasitesinin kullanılmış olmamasıdır. Yaşadığımız sorunu böyle görüyorum. Uzunca süredir bir siyasi tembellik var. Parti yöneticilerimize de söyledim, yerel yönetimler için işlemekte olan kurultay sürecine paralel ikinci bir kurultay sürecini işletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm kentlerde yaşayan insanlara CHP olarak yeni bir kentsel düzen tasarımını sunmamız gerekiyor. CHP örgütü efsanevi bir örgüttür. CHP örgütü geçmişte, siyasi sıfırla yüzde 41 ile 42 arasında değişen sonuçlar almıştır. Bizim örgütümüz tam kapasitede çalıştığı zaman çok yüksek oylar almıştır. Kapasitesi düştüğü zaman siyasi sıfıra düşmüştür.”

“Değişim sözcüğünü kullanmıyorum, bir dönüşüme ihtiyaç var”

CHP örgütünün tam kapasite ile çalıştırılması gerektiğini dile getiren Karayalçın, “Örgüt tam kapasitede çalışmadığı dönemlerde bir siyasi tembellik ortaya çıkıyor. Genel başkan değişsin, yeni bir genel başkan gelsin beklentisi ortaya çıkıyor. Ben diyorum ki örgütümüzün tam kapasitede çalışmasını sağlayacak bir dönüşüme ihtiyacımız var. Değişim sözcüğünü kullanmıyorum. Kıdemli bir partili olarak kendimi bununla görevlendirdim, ben yalnızca bununla meşgulüm” diye konuştu.

Önceki dönemlerde Devlet Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de üstlenen Karayalçın, “Seçim sonuçları ile ilgili stratejik açıdan, kişiler açısından tartışılacak çok şey var. İttifaklarda herkesin kendi ideolojik çizgisini titizlikle koruması gerekirken birdenbire birbirine benzemeye başlıyor. Bizim üç siyasi kimliğimiz var. Biz solcuyuz, Atatürkçüyüz ve aydınlanmacıyız. Bu CHP’nin altın üçgeni, ben öyle adlandırıyorum” şeklinde konuştu.

“İmamoğlu bir dönem daha belediye başkanı olmalı”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Bir dönem daha belediye başkanı olması gerektiği düşüncesindeyim” diyen Karayalçın, “İstanbulluların da başka bir seçeneği kabul etmeyeceği kanısındayım. Hatta bu yüzden Ekrem Bey için kader kilitlenmesi diyorum. Ankara için kesin bir ifade kullanamam ama Mansur Bey’in de partimizin belediye başkanı olarak aday gösterileceği kanısını taşıyorum” dedi.