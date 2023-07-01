Çelikor’dan 80 dönüm konteyner depolama yatırımı

Çelikor Global Lojistik CEO’su Orhan Yaşar Çelik, Çatalca Muratbey gümrüğüne 1km mesafede 80 dönüm üzerine kurulu yeni konteyner depolama sahasını faaliyete geçirdiklerini duyurdu.

Çelik, Çatalca’da yeni yapılan 80 dönümlük yatırımın hemen ardından Gebze’de bulunan 14 dönüm konteyner depolarını da büyütmeyi planladıklarını böylece yıl sonunda toplamda 100 dönümden fazla bir sahada faaliyet göstereceklerini aktardı.

Özmal konteyner yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Intermodal taşımalarda tercih edilen 45lik konteyner ihtiyacı olan lojistik firmalarını desteklemek için konteyner yatırımlarına devam edeceklerini, firmanın envanterinde bulunan 300 tane özmal 45hcpw konteynere bu yıl 200 tane daha eklemeyi planladıklarını ekledi.

Dünyada yaşanan resesyon ve Türkiye’de devam eden belirsizlikler sebebi ile birçok firma uygun konteyner depo sahası bulmakta zorlanıyor. Sektör temsilcileri özellikle İstanbul avrupa yakasında boş konteyner indirecek depo bulamadıklarını belirtiyor.

Büyükçekmece’de bulunan 15 dönüm konteyner depolama sahasının artık yetersiz kaldığını belirten firma yetkilileri, Dünya’da ve Türkiye’de intermodale talep her geçen gün artarken, müşterilerden de gelen talep doğrultusunda 80 dönüm saha üzerine 20lik 40lık 45lik konteyner, tank, swapbody gibi birçok ekipman için uygun olan yeni sahalarının 15 Temmuzda faaliyete geçtiğini duyurdu.