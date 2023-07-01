İlk Buluşma İçin Parfüm Seçimi Nasıl Olmalı?

Yeni biriyle tanıştınız, henüz flört aşamasındasınız ve buluşmaya karar verdiniz. Birçok insan ilk buluşmada ne giyeceğini düşünür. Ancak parfüm, koku hafızasını etkileyen unsurlardan biri olarak öne çıkar. Nitekim partnerlerin birbirlerine karşı ilk izlenimlerinde kokunun rolü epey fazladır. Bunun için ilk buluşmada doğru parfümü seçmek önemlidir. Peki ilk buluşma için parfüm seçimi nasıl olmalı? İlk buluşmada doğru parfümü seçmenin olumlu etkileri nelerdir?

Bilimsel araştırmalar kokunun eş seçimiyle ilişkisini ortaya koymaktadır. İlk buluşma ise, partnerlerin birbirlerini tanıdığı ve aralarında kimyanın yeni yeni oluştuğu bir süreçtir. Kokunun kişinin genetik kalitesini ortaya koyan etkileri mevcuttur. En azından partnerler birbirlerine karşı ilk intibalarında kokular ile uygun biri olup olmadığına karar verir. Parfümler kişilerin partnerlerinde ilk izlenim yaratmasında etkili olmasının dışında enerjilerini de ortaya koyar. Bilhassaparfüm orjinal olduğunda kalıcı ve daha geniş çevrelerden algılanabilir olmaktadır. Bu da ilk buluşmada kişi buluştuğu kişiyle arasında ne kadar mesafe olursa olsun onunla arasındaki kimyasal etkileşimi oluşturur. Kısacası ilk buluşmada doğru parfümü seçmek ilişkilerinizin ilk anda doğru biçimde kurulmasını sağlar. Sonuç olarak aranızda oluşan sıkı bağ ile beraber buluşma sonrasında birbirinizi hatırlama olasılığınız artar. Buluşma öncesi doğru parfüm seçimi aranızda oluşacak ilk izlenimi etkiler ve buluştuğunuz kişinin sizinle tekrar buluşma olasılığını arttırır.

İlk Buluşmada için parfüm önerileri

İlk buluşma için parfüm önerileri kişilerin özellikle karşı cinsle buluşmadan önce araştırdıkları bir konu olmaktadır. Ancak ilk buluşmaların sadece romantik amaçlarla değil arkadaşlık, iş görüşmesi ve hatta ilk okul günü gibi farklı amaçlarla da olmaktadır. Elbette ki romantik ilişkilerde ilk buluşmanın yeri yadsınamaz. Bu nedenle buluşma öncesinde kişinin karakterini yansıtan parfümü bulması önem kazanır. Lakin dikkat edilmesi gereken şey doğrudan partneri etkileme amacıyla değil imzanızı ortaya koyan kokuları tercih etmek olmalıdır. Sonuçta parfüm seçiminde kişisel zevklerinize göre hareket etmek ve partnerinizin sizin haz aldığınız kokudan hoşlanması aranızdaki bağın gerçekliğini ortaya koyar.

Orjinal parfüm fiyatları farklılaşmakla birlikte ilk buluşmada tercih edilecek parfümün kaliteli olması için bilinen markaları tercih etmek önemlidir. Nitekim bu parfümler daha önce farklı deneylerden geçmiştir. İlk buluşmada orijinal olmayan parfümlerin sizde alerjik reaksiyon yarattığını bir düşünün…Korkunç geliyor değil mi? Bu gibi durumları önlemek ve hoş olmayan kokular ile partnerinizi kaçırmak istemiyorsanız parfüm seçimi yaparken ilk baz almanız gereken kriterlerden biri kalite olmalıdır. Özetle, ilk buluşmada parfüm seçerken kişisel zevklerinize uygun kaliteli herhangi bir parfümü tercih edebilirsiniz.