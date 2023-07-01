Galatasaraylı “çocuklar” mutlu

2000’li yılların başından bu yana artarak devam eden bir Galatasaray üstünlüğü var. UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa derken, aradan geçen 23 yılda birçok çocuk Galatasaray sevgisiyle büyüdü ve bugün hepsi Galatasaraylı olduğu için çok mutlu.

Yıl 2023: Başta Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur’un yaptığı transferler sayesinde yine binlerce çocuk Galatasaraylı oldu.

Mauro Icardi, Angelino, Wilfried Zaha ve Cédric Bakambu Galatasaray’ın yeni oyuncuları.

Hepimiz çocuk olduk ve o yaşlarda bilirsiniz hangi takım başarılı ise çocuklar genelde o takımı tutar, destekler.

Fenerbahçe’ye atılan transfer çalımları, saha içindeki üstünlük derken sanırım bu kez de Fenerbahçeli çocukların gönlü Galatasaray’a kaymış durumda.

AYAKTA SEYİRCİYLE 60 BİN KAPASİTE



Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın stadyumdan sorumlu yöneticisi Bora Bahçetepe, “Seyircinin teveccühü müthiş, büyük bir talep var. Bizim nihai hedefimiz, stadın kapasitesini 60 bine çıkarmak… Stada yeni koltuklar eklemek, deplasman tribününde kendi seyircimize yer açmak ve ayakta seyirci uygulaması olmak üzere yeniliklerle ilerde bu kapasiteye ulaşmak istiyoruz.” demişti.

Bu durumun yakın zamanda olacağını sanmıyorum fakat en kısa zamanda stad kapasitesi 60 bine çıkarsa, ultrAslan tribününün rakip oyuncu üzerindeki etkisi daha da artacaktır.

Kulakları sağır eden, yüksek desibele ulaşan ultrAslan tribünleri Galatasaray’ın en önemli kozu.

Twitter: basintribunu_