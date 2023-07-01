Sabiha Gökçen’den bir Temmuz rekoru daha

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı’nda 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 686 uçuşta, 124 bin 478 yolcu seyahat etti.

Şehrin Havalimanı Sabiha Gökçen’de, 23 Temmuz Pazar günü, 686 uçuş gerçekleştirilerek toplam 124 bin 478 yolcuyla tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

HEAŞ verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında toplam 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen’de, Ocak-Haziran aylarında 108 bin 60 uçuş gerçekleştirildi.

İSG CEO’su Berk Albayrak: “Havalimanımızda yaşanan yoğunluk, turizm sektörünün bu sene çok verimli bir sezon geçirdiğine işaret, hemen her hafta Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yeni bir rekor kırıyoruz. Şehrin havalimanında yolcularımızın seyahatlerini en konforlu ve kesintisiz şekilde yaşatmak için ekstra planlamalarla önlemler alıyoruz. Yoğun çalışmalarımızın karşılığını üst üste kırdığımız rekorlar ile alıyoruz,” dedi.

Albayrak ayrıca ekip çalışmasının önemine vurgu yaparak “terminalimizde 7/24 hizmet veren ve müşteri memnuniyetini önceleyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yolcu giriş kapılarından bagaj teslimine, güvenlik geçişlerinden uçuş kapılarına kadar misafirlerimizin seyahat deneyimini maksimize etmek için çalışan tüm ekip ve paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

39 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 156 noktaya ve 52 ülkeye hizmet veren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Haziran ayında El Kasım, Suudi Arabistan ve Kazan, Rusya Havalimanlarını destinasyon haritasına eklerken, 19 Temmuz’da Karadağ’ın başkenti Podgorica’yı yeni yurt dışı uçuşları arasına ekledi.