Kasko Sigortası Yaptırılırken İMM Teminatı Şart mı?

Kasko sigortası yaptırılırken İMM teminatı şart değildir. İMM, Motorlu kara taşıtları için sunulan sigorta ürünlerinden biri olarak kasko hizmetlerine dahil edilen İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) maddi hasarlı kazalar için önemli bir teminattır. İMM ürünü içeren kasko hizmetleri sayesinde kasko sigortasının karşıladığı mali kayıpları aşan hasarlar söz konusu olduğunda, sigorta sahipleri kalan tutarlar için güvence altındadır.

Yani herhangi bir kaza sonucu, karşı tarafa ödenmesi gereken mali tazminat tutarını aşan giderler ortaya çıkarsa, zorunlu sigortanın ödediği tutardan fazla olan kısım İMM ürünü ile karşılanabilir.

Ek teminat olarak da sunulabilen İMM ürünleri; yalnızca maddi hasarlı kazalarda araç zararları için değil, sağlık ödemeleri ve manevi tazminat ödemeleri için de kullanılabilir. Bu nedenle kasko sahipleri sıklıkla poliçelerine İMM ürünlerini de ekletir.

Kaskosu olmayan kişilerin karşı tarafa ödeyeceği hasar karşılama tutarı, zorunlu trafik sigortası ile 120 bin liradır. Karşı tarafa verilen hasar toplam 300 bin liradır. Bu örnekte, zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanan tutardan geriye 180 bin lira daha ödeme gerekir.

Kasko sahibi kişiler, İMM ürünlerinden faydalanarak geriye kalan 180 bin lirayı şirketin ödemesini sağlayabilir. Ödeme limiti 100 bin lira olan bir İMM ürünü alan kişiler, aynı örnek düşünüldüğünde arta kalan 180 bin liranın 100 bin lirasını İMM üzerinden karşılar. Sonuç olarak sigorta sahibi, karşı tarafa yalnızca 80 bin lirayı kendisi öder.

İMM sigorta hizmetlerini poliçesine ekleten kasko sahipleri, bu tamamlayıcı teminat sayesinde hem zorunlu sigortalarının hem de poliçelerinin taahhüt ettiği tutarın karşı tarafa ödenmesini sağlar.

Özellikle maddi hasarlı kaza, hasar ve kayıplardan dolayı karşı tarafa ödeme yapması gereken kişiler için işlevsel ürünlerden biri olan İMM ile, yüksek tutarlı tazminatlar dahil kayıplar en aza indirilebilir. Bu hizmeti poliçelerinde sunan profesyonel sigorta şirketleriyle çalışmak avantaj sağlar.

Kaynak: sigortaladim.com