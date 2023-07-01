Fenerbahçe taraftarı yaşlandı!

“Zaha transferini bekleyen Fenerbahçelilere Umut Nayir şoku.

Ali Koç ne zaman istifa eder?

Ali Koç hâlâ neden istifa etmiyor?”

Üst satırda yazdıklarım bana ait değil, Fenerbahçe taraftarının sosyal medya da Ali Koç’a olan isyanı.

Başkan seçildiğinden beri sarı lacivertlilere saç baş yolduran Koç, yeni sezonda da bu ritüelden vazgeçmeyecek gibi.

Başarılı olmak bir kenara dursun, Ali Koç başkanlığında taraftar adeta “yaşlandı.”

Şimdi soracaksınız ki Ali Koç hiç mi iyi işler yapmadı diye?

Yaptı yapmasını da terazi de başarısızlık daha ağır basıyor.

Bunlarda yetmezmiş gibi, ortada 4. yıldız yokken, taraftarla alay edercesine formaya 5. yıldızı eklediler.

Yani sayı sayarken 3’ten 5’e geçmeyi de Ali Koç icat etmiş oldu.

Erden Timur’u olan kazanıyor



Galatasaray’ın şampiyon olmasında büyük payı olan Erden Timur, geçen sezon olduğu gibi gelecek sezon içinde transfer çalışmalarına başladı.

İcardi, Angelino, Paredes derken Erden beyin yeni hedefi Thiago Alcantara gibi duruyor.

Bu arada Angelino’nun Galatasaray’a gelmesinde etkili olan eski oyuncusu Mata, adeta takımın elçisi gibi çalışıyor.

Juan Mata geçen sezon kendisi adına beklediği katkıyı yapamadı belki ama Angelino transferinde referans olarak daha fazlasını yapmış oldu.

Galatasaray’da futbol oynamış oyuncuların bir çoğu “eski sevgili gibi” Galatasaray’ı unutamıyor.

Twitter: Basintribunu_