Firmalar SEO ile Nasıl Ciro Artışı Sağlayabilir?

Firmalar SEO ile ciro artışı ve bununla birlikte insan kazanabiliyor. SEO (arama motoru optimizasyonu) Google ve Bing gibi araçlarda görünürlük elde etme girişimidir. Örneğin Google’da bir şey aratıyorsunuz hep ilk üç siteye tıklarsınız. İşte SEO burada devreye giriyor. Daha geride kalmış siteleri inceleyerek, ilk üç sıraya sokma girişimine deniyor (kısaca).

Bir şirket için en önemli değer sürdürülebilirlik ve ciro artışıdır. Bunun için e-ticaret ve internete dönüş artık kaçınılmazdır. Yapay zeka entegreli birçok özellik SEO ile genişliyor. Bunun için firmalar kendisini büyütmek, ciro artışını sağlamak istiyorsa mutlaka bu pazarda yer alması gerekiyor.

Pandemi zamanında birçok firma kepenk indirirken bazıları da e-ticaret alanına yöneldi. E-ticaret ile başarılı olmak istiyorlarsa ya reklam verecekler ya da SEO önem sağlayacaklardı.

SEO bölümünde daha çok yatırım yapan firmalar kazançlarını da kat kat arttırdı. Perde, halı yıkama ve nakliye gibi firmalar kazancının büyük bölümünü SEO harcıyor. İnternette büyümek için müşteriyi kazanmak ve Google arama sonuçlarında daha fazla gözükmek gerekiyor.

Firmalar, markalar için önemli olan insanların internette daha çok markalarını bulması. Bu nedenle SEO daha ön planda bulunuyor.

SEO ile Nasıl Daha Çok Kazanabilirsiniz?

SEO altın bir maden gibidir. İşledikçe değeri artar. Markanız geleneksel pazardan elektronik ticarete atıldığında 7 gün 24 saat aktif olur. İyi pazarlama yazıları ile sayısız müşteriye aynı anda hitap edersiniz. SEO ile bir firma nasıl daha çok kazanabilir:

Google üzerinde web sitesi daha ön planda yer alır. Bu sayede insanlar güveni artar ve daha çok kişi web siteyi ziyaret eder.

Marka kimliğinizde artış sağlanır; kullanıcılar sitenize güvenir.

Ürün yelpazeniz genişler. Bu sayede kazanç oranı da artar.

Hitap ettiğiniz müşterileri bulmanız kolaylaşır.

İnsan maliyetini ve hata oranını düşürür.

Özellikle pandemi zamanında birçok firma e-ticaret ve SEO hizmeti satın alarak satışlarını iki, üç kat arttırma şansını elde etti. Cirosunu genişleten markalar yurt dışına satışlar için bir bir sıraya girdi.

Tüm bu sürecin temelinde iyi bir SEO hizmeti yer alır.

Bir Firma SEO İle Büyümek İstiyorsa Neler Yapabilir?

En kritik sorulardan bir tanesi web sitesi olan firmalar SEO için neler yapabilir? adım adım anlatmaktan ziyade genel bir düşünceyi lanse etmek istiyorum. Google, Bing ve diğer arama motorları web sitelerine değer verirken farklı farklı kriterleri uygular. Burada Google baz alırsak SEO temelleri için şunları mutlaka yapmalıyız:

Anahtar kelime araştırmasına daha az değer vermeli ve varlık SEO temellerini atmalıyız.

Topical map ve topical gelişmeler ile web sitesini iyileştirmeliyiz

Anahtar kelime yamyaymlığı çalışmaları gerçekleştirerek optimizasyon başlatmalıyız

Core Web Vitals çalışmaları yapmalıyız

SERP analizi ve ve rakip araştırması yaparak eksiklik tespiti gerçekleştirmeliyiz

Google algoritma güncellemelerini takip etmeliyiz

Yazılarımızı mutlaka Google ‘yararlı içerik’ güncellemesine göre ele almalıyız.

SEO bir bütün olduğundan temadan hostinge kadar birçok detay web site kariyerini etkiler. Bunun için devamlı olarak dinamiklerden uzaklaşmadan SEO alanında yeniliklere imza atmalısınız.

Firmalar bilinirliğe ve kazanca odaklanır. Ne kadar çok insan markayı tercih ederse gelir oranında da artış gerçekleşir. Bu yüzden arama motoru optimizasyonu hem hizmet siteleri hem de e-ticaret için oldukça önemlidir.



Bugün web site işine başlıyorsanız geç kalmadınız. ChatGPT ile SEO artık oldukça basit. Çünkü yardım alacağınız ücretsiz bir kaynak bulunuyor.

Schema ve robots.txt gibi teknik gerektiren konuları da yardım alarak çözebilirsiniz.

SEO artık evrimleşiyor. Kolaylaştığı gibi yaygınlaşıyor. Özellikle pasif gelir temelinde SEO çalışmaları oldukça sıklaştı. Bugün değilse ne zaman kazanmaya başlayacaksınız?