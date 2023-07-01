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Kadıköy Gazetesi » Sağlık, Toplum » Adet Sancısı Nasıl Geçer?

Adet Sancısı Nasıl Geçer?



Adet sancısı, adet krampları veya dismenore olarak adlandırılabilir. Kadın fizyolojisinin bir parçası olan regl süreci; eşey hormonlarından biri olan progesteron seviyesinin vücutta azalması ve buna bağlı olarak rahimin iç duvarındaki dokuların kanayarak vücuttan atılması şeklinde gerçekleşir. Adet sancısı ise bu döngünün başlamadan birkaç gün önce ve regl süreci boyunca karnın alt kısmında, kasıklarda görülebilen şiddetli, sancılı ağrılara verilen addır.

Her kadında menstrüasyon sürecinde adet sancısı görülmemektedir. Ağrının şiddeti her bireyde fark seyretmektedir. Adet sancısı, genetik veya çevresel faktörlerden meydana gelebileceği gibi rahimde bulunan bir hastalıktan dolayı da oluşabilir. Örneğin, rahimde bulunan kistler (myoma) , rahim ağzı darlığı, rahimde bulunan iltihaplar gibi birçok farklı nedeni bulunmaktadır.

Regl Ağrısına Ne İyi Gelir?    

Regl ağrısı veya halk arasında bilinen adıyla adet sancısına iyi gelebilecek birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Fakat bunların işe yaraması veya iyi gelmesi kişinin sağlık durumuna, fiziksel yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, çok şiddetli başa çıkması mümkün olmayan durumlarda kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Her kadının regl süreci kendine özel olup iyi gelecek şeyler farklılık içermektedir. Regl ağrısına iyi gelecek, geçirebilecek birçok  yiyecek, içecek ve egzersizler bulunmaktadır.

  • Özellikle ağrının çok olduğu karnın alt kısmına ısı uygulamak, sıcak su torbası kullanmak
  • Esnetme, regl ağrısına iyi gelebilecek yoga egzersizleri ve hafif yürüyüşler yapılabilir.
  • Karın, bel ve kasıklara doğru hafif masajlar yapmak ağrının şiddetini azaltmada yardımcı olacaktır.
  • Bu süreçte su tüketimine dikkat etmek önemlidir.
  • Papatya, rezene, adaçayı veya kekik çayı içmek
  • Yüksek kafein içeren içeceklerin bu dönemde tüketimini azaltmak
  • Stres seviyenizi azaltacak size iyi hissettiren aktiviteler yapmak
  • Magnezyum eksikliği bazı durumlarda regl ağrısına sebep olabilir doktorunuza danışarak magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Ayrıca eğer varsa başka eksik vitaminler için de takviyeler kullanmak regl ağrısına  iyi gelecektir.
  • Yeterli ve dengeli beslenme
  • Düzenli olarak kadın hastalıkları alanında uzman doktorlara kontrole gitmek rahim sağlığı için ve ek olarak regl ağrısına sebep olabilecek tibbi durumların teşhisi çok önemlidir.
📆 08 Temmuz 2023 Cumartesi 22:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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