Adet Sancısı Nasıl Geçer?

Adet sancısı, adet krampları veya dismenore olarak adlandırılabilir. Kadın fizyolojisinin bir parçası olan regl süreci; eşey hormonlarından biri olan progesteron seviyesinin vücutta azalması ve buna bağlı olarak rahimin iç duvarındaki dokuların kanayarak vücuttan atılması şeklinde gerçekleşir. Adet sancısı ise bu döngünün başlamadan birkaç gün önce ve regl süreci boyunca karnın alt kısmında, kasıklarda görülebilen şiddetli, sancılı ağrılara verilen addır.

Her kadında menstrüasyon sürecinde adet sancısı görülmemektedir. Ağrının şiddeti her bireyde fark seyretmektedir. Adet sancısı, genetik veya çevresel faktörlerden meydana gelebileceği gibi rahimde bulunan bir hastalıktan dolayı da oluşabilir. Örneğin, rahimde bulunan kistler (myoma) , rahim ağzı darlığı, rahimde bulunan iltihaplar gibi birçok farklı nedeni bulunmaktadır.

Regl Ağrısına Ne İyi Gelir?

Regl ağrısı veya halk arasında bilinen adıyla adet sancısına iyi gelebilecek birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Fakat bunların işe yaraması veya iyi gelmesi kişinin sağlık durumuna, fiziksel yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, çok şiddetli başa çıkması mümkün olmayan durumlarda kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Her kadının regl süreci kendine özel olup iyi gelecek şeyler farklılık içermektedir. Regl ağrısına iyi gelecek, geçirebilecek birçok yiyecek, içecek ve egzersizler bulunmaktadır.