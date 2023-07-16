10 – 16 Temmuz 2023 Haftalık Burç Astroloji: 10 Temmuz Haftanın En Yoğun Günü!

10 Temmuz Pazartesi Haftanın En Yoğun günü. Deprem, olumsuz hava koşulları ve kazaları ile gerçek bir Pazartesi sendromu yaşatabilir. 10 Temmuzda Venüs -2, Mars -3 katsayısında olacaktır. 10 Temmuzda Venüs ve Mars Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir.

10 Temmuzda olasılıklar arasında ekonomik krizler, toprak paylaşım sorunları, sınır savaşları, diplomatik ilişkilerde zorluklar olabilir. Hafta boyu ve bilhassa 10 Temmuzda Venüs ve Marsdan en olumsuz etkiyi İkizler ve Yay burçları alabilir. Örneğin İkizler burcu Trump’ın ve Yay burcu Macron’un Venüs ve Mars Transitlerine çok dikkat etmeleri gerekebilir. İkizler ve Yay burcu evlerimiz de Venüs ve Marsdan zorlayıcı etkiler alabilir. Örneğin Yükselen burcunu Boğa olarak tahmin ettiğim İkizler burcu Trump’ın 2.evi İkizler ve 8.evi Yay burcundadır ve 10 Temmuzda para konularına, gizli kapaklı işlere çok dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 10 Temmuzda İkizler ve Yay burçlarını sembolize eden her türlü iletişimde (hava, kara, deniz, internet) Venüs ve Marsdan ötürü bir yavaşlık ve zorlanma olabilir.

11 Temmuzda Tr Ay +4 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan**, Başak, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Irak ve/veya Suriye’nin ülke güvenliği düşebilir ve terör saldırıları olabilir. 11 Temmuzda Koç burcu NATO Natal Marsı Aslan olan Çin’den bir güvenlik tehdidi alabilir. 11 Temmuzda Natal Marsı Aslan olan İsrail Suriye ve/veya Irak gibi yerlere saldırabilir.

11 Temmuzda Natal Marsı Aslan olan Zelenski Tr Aydan aldığı olumlu etkiyi Terazi burcu Putin’i yıpratmak için kullanabilir. Terazi burcu Putin 11 Temmuzda güvenliğine çok dikkat etmelidir.

16 Temmuz Pazar günü Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanlar Tr Aydan olumlu etkiler alırken Natal Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilirler. Pazar günü tatil olsa da bu etki 17 Temmuz Pazartesiye yansıyabilir. Jüpiter ve Ayın olumlu etkisi para konularındaki olumsuzlukları hafifletmeye yardımcı olabilir.

10 Temmuz Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör saldırıları olabilir.

10 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

10 Temmuz olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

10 Temmuz Ons Altın düşük olsa da 11 ve 13 Temmuzda yükselebilir.

Ons Gümüş 13 Temmuzda yükselebilir.

13 Temmuzda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

14 Temmuzda Dolar TL karşısında düşebilir.

13 Temmuzda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

12 ve 14 Temmuzda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

10 Temmuzda Bist100 düşük olsa da 13 Temmuzda yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

10 Temmuz Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————-

(10 Temmuz 5.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 4.ev Ay, 2.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————-

(10 Temmuz 4.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 3.ev Ay, 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————-

(10 Temmuz 3.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 2.ev Ay, 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————-

(10 Temmuz 2.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 1.ev Ay, 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————-

(10 Temmuz 1.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 12.ev Ay, 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak ———————————————————————-

(10 Temmuz 12.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 11.ev Ay, 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————-

(10 Temmuz 11.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 10.ev Ay, 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————-

(10 Temmuz 10.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 9.ev Ay, 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay ———————————————————————-

(10 Temmuz 9.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 8.ev Ay, 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————————————-

(10 Temmuz 8.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 7.ev Ay, 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova ———————————————————————-

(10 Temmuz 7.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 6.ev Ay, 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık ———————————————————————-

(10 Temmuz 6.ev Venüs, Mars Dikkat, 16 Temmuz 5.ev Ay, 3.ev Jüpiter Süper)