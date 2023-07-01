EFE TAĞI KİMDİR

Efe Tağı, 16 Kasım 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu ve seslendirme sanatçısı olarak kariyerine devam ediyor.

Kars kökenli olan Tağı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Oyunculuk ve yönetmenlik de yaparak aktif bir şekilde sanat hayatını sürdürmektedir. Seslendirme sanatıyla ilgili olarak, birçok dizi, film ve reklamda yer almıştır.

Kendine has bir tarzı olan Tağı, performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaktadır. Genç yaşına rağmen başarılı işlere imza atan Efe Tağı, gelecekte de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.