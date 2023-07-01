Fenerbahçe gelecek sezon İsmail Kartal’a emanet edildi.

Kartal, camianın bildiği, sevdiği bir isim.

Her ne kadar sevilen bir isim olsa da, nedense değer görmezler.

Genelde sen bizim “evladımızsın” derler fakat takım “kötü gitmediği” halde “kapı önüne” konulurlar.

Öyle ya da böyle iyi giden bir süreç varken, İsmail Kartal’ın yerine Jesus gelmişti.

Ardından Jesus’la yollar ayrıldı ve tekrar takımın başına Kartal geçti.

Başka bir teknik adam olsa bu yapılanlar karşısında tepki gösterir ve Fenerbahçe’nin adını ağzına almaz.

Fakat İsmail Kartal birçok kişiden daha fazla Fenerbahçeli ve camiaya küsmedi tekrar görevi kabul etti.

Peki Fenerbahçe yönetimi İsmail hocaya ne kadar zaman tanıyacak?

Önümüzdeki günlerde Süper Kupa finali olacak.

Fenerbahçe finalde Galatasaray’a kaybederse, Karta’la yola devam edilecek mi?

Hadi diyelim yola devam edildi.

Daha sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları olacak.

Peki orada alınacak kötü sonuçlar sonrası İsmail hocanın akıbeti ne olacak?

Kısacası ne olursa olsun, kimsenin İsmail hocaya söz söylemeye hakkı yok.

Eğer işler İsmail Kartal’la da yolunda gitmezse artık Ali Koç ve yönetiminin değişmesi lazım.

Bulunan İsmail Kartal “çözümü” “çözüm değil” sadece zaman kaybı.

Fenerbahçelileri yine kötü günler bekliyor.

Twitter: Basintribunu_