Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde lemur besleme etkinliği…

Koruma altında 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, hafta sonuna özel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Ziyaretçiler, yer yüzünün en sevimli canlısı lemuru elleriyle besleyecek.

Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferiyle otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, hafta sonuna özel lemur besleme etkinliği düzenliyor.

Yer yüzünün en sevimli canlısı lemurları ellerinizle beslerken kendinizi Madagaskar ormanlarında hissedecek ve onların oyunlarına ortak olacaksınız. Lemur besleme etkinlikleri hem çocuklar hem de yetişkinler için sıra dışı bir deneyime dönüşüyor.

8 yaş üzeri çocuklar ve tüm aile için farklı bir deneyim olan bu etkinlikler, eğlenceli ve eğitici olmakla kalmıyor canlılarla organik bir bağ kurarak unutulmaz bir anı olarak hatırlanıyor.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık…

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.