03 – 09 Temmuz 2023 Haftalık Burç Astroloji: 06 Temmuz Haftanın En Yoğun Günü!

06 Temmuz Haftanın EN Yoğun Günü! Hafta boyu Venüs ve Mars yine düşük katsayıda olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumsuz Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanları ise olumlu yönde etkileyebilir. Bilhassa İkizler ve Yay burçları Tr Venüs ve Marsdan çift yönde olumsuz etkiler alabilirler. Tr Venüs ve Mars hangi evimizdeyse o konularda zorlanmalar, talepkarlıklar, kavga ve tartışmalar, kazalar, fazla harcamalar yaşanabilir.

Dünya genelinde İkizler ve Yay burcu her türlü iletişim ve ulaşımı sembolize ettiğinden iletişim ve ulaşımda zorluklar ve aksamalar olabilir. Hava, kara, deniz hatta uzay yolculuklarında zorluklar ve kazalar artabilir.

Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Trump Mars ve Venüs Transitlerinden son derece olumsuz etkiler alabilir. Trump ve Trump gibilerin Boğa, Terazi ve Koç burcundan kişilere dikkat etmeleri gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 06 Temmuzda Venüs ve Mars yüzünden Dünya çapında ekonomik krizlerin, sınır ve toprak savaşlarının başgöstermesi olasıdır. 06 Temmuzda Venüs ve Marsa Kova burcunda -2 katsayısındaki Tr Ay da eşlik edecektir. Ay düşük katsayısda verimsizliği ve güvenlik problemlerini sembolize eder.

06 Temmuzda Tr Ay Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. 06 Temmuzda Trump, Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi ünlü isimlerin Tr Aydan olumsuz etkiler alabileceği görülmektedir. Bu kişilerin 06 Temmuzda verim ve güvenlikleri düşebilir.

03 Temmuz haftası boyunca özellikle 05 Temmuzda olumsuz hava koşulları ve kazaları oluşabilir. Özellikle Tropikal iklim özelliği gösteren yerlerde şiddetli fırtına ve kasırgalar, soğuk – sıcak hava değişimleri, anormal sıcakların arkasından gelen sel baskınları gibi bir çok olumsuz hava olayı görülebilir. Yolculuk yapacakların 05 Temmuz ve civarına dikkat etmeleri gerekebilir.

05 Temmuz Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’In Katsayıları Düşebilir!

01, 03, 05 Temmuzda Rusya Başkanı Putin’in astrolojik katsayıları düşebilir. Putin’in bilhassa 05 Temmuzda her türlü tehlikeye açık olması olasıdır.Aynı şekilde 05 ve 06 Temmuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da astrolojik katsayıları en düşük seviyeye geleceğinden her türlü tehlikeye açık olması beklenebilir.

Uranüs 09 Temmuzda 22 Derece Boğada!

Kova burcunun yöneticisi Uranüs hafta boyu düşük katsayıda olup bilhassa 03 Temmuzda -2 katsayısında olacaktır. 03 Temmuzda Tr Uranüsden Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar son derece olumsuz etkiler alabilir. Uranüs düşük katsayıda asi ve aykırı insanları, doğaya aykırı ve zararlı deneyleri sembolize etmektedir. 03 Temmuzda protestolar ve aykırı deneyler artabilir.

09 Temmuzda Uranüs artık Boğa burcunun son 22 derecelerine geçecektir. Bu yüzden Uranüs Transiti artık Natal Güneş ve Marsı Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık** olanları etkilemeye başlayacaktır. 09 Temmuzdan itibaren özellikle Başak ve Balık burçları Tr Uranüsden (asi ve aykırı kişiler) daha çok etki almaya başlayabilir. 09 Temmuzdan itibaren Natal Marsı Koç, Terazi olanlar ise Tr Uranüsden çeşitli fırsatlar elde edebilir.

09 Temmuzdan itibaren Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce’den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’den, Natal Marsı Terazi olan İyi Parti’den olumsuz etkiler alması ve huzursuz olması olasıdır. Natal Marsı Koç olan NATO da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı huzursuz etmeye başlayabilir. Aynı şekilde Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad da NATO’dan, Türkiye ve TSK’dan ve hatta kendi ülkesi Suriye’den olumsuz, huzursuz edici protestan etkiler alabilir.

09 Temmuzdan itibaren Natal Güneş ve Marsı Başak olan Ukrayna ve Zelenski Koç burcu NATO’dan huzursuz edici Uranüsyen etkiler alabilir. Ukrayna ve Zelenski’nin NATO’ya ve Koç burcu ABD Dışişleri bakanı Blinken’a fazla güvenmemesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 07 Temmuzda Güneş Transiti (+5) yüksek katsayıda olup Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Balık olan Meral Akşener ve İyi Partinin ünlenmesi, yıldızının daha çok parlaması olasıdır. Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce de Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alabilir. Aynı şekilde Natal Marsı Yengeç olan Ekrem İmamoğlu gibi isimler daha fazla gündeme gelebilirler.

07 Temmuzda Güneş ile birlikte Merkür de yüksek katsayıda olup Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını olumlu etkileyebilir. Örneğin 07 Temmuzda NATO-Suriye-Türkiye arasında olumlu bir anlaşma yada sözleşme olabilir. 07 Temmuz sözleşme yapmak için uygun bir zaman dilimidir.

04 Temmuz Asto Crato Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktivite, şiddet ve terör olayları olabilir. 04 Temmuzda Tr Ay ve Uranüsden olumsuz etki alan bölgeler arasında bu sefer Türkiye yok ama İran ve Türkmenistan ile Amerika, Meksika, Papua Yeni Gine, Vanatu, Yeni Kaledonya gibi yerler var. Bu bölgelerde depremin yanı sıra şiddet ve terör olayları da artabilir. Özellikle Amerika’da San Francisco, Seattle gibi yerlerde deprem, şiddet ve terör olayları artabilir. 04 Temmuz Amerika’nın Bağımsızlık günü olduğundan Amerika’da terör faaliyetleri de artabilir.

04 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere dikkat.

05 Temmuz olumsuz hava şartları ve kazalarına dikkat.

04 ve 06 Temmuzda Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

07 ve 08 Temmuz Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

08 Temmuzda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

06 Temmuzda Dolar diğer günlere göre düşebilir.

07 Temmuz Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

06 Temmuz Euro Dolar karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

03 Temmuz Bist100 diğer günlere göre düşebilir. Ama hafta sonuna doğru (07 Temmuz) Bist100 yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

09 Temmuz Haftası boyunca İkizler, Yay, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————-

(06 Temmuz 5.ev Venüs, Mars, 11.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 4.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————-

(06 Temmuz 4.ev Venüs, Mars, 10.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 3.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————-

(06 Temmuz 3.ev Venüs, Mars, 9.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 2.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————-

(06 Temmuz 2.ev Venüs, Mars, 8.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 1.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————-

(06 Temmuz 1.ev Venüs, Mars, 7.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 12.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Başak ———————————————————————-

(06 Temmuz 12.ev Venüs, Mars, 6.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 11.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————-

(06 Temmuz 11.ev Venüs, Mars, 5.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 10.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————-

(06 Temmuz 10.ev Venüs, Mars, 4.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 9.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Yay ———————————————————————-

(06 Temmuz 9.ev Venüs, Mars, 3.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 8.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Oğlak ———————————————————————-

(06 Temmuz 8.ev Venüs, Mars, 2.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 7.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Kova ———————————————————————-

(06 Temmuz 7.ev Venüs, Mars, 1.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 6.ev Güneş ve Merkür süper)

Yükselen Balık ———————————————————————-

(06 Temmuz 6.ev Venüs, Mars, 12.ev Ay dikkat, 07 Temmuz 5.ev Güneş ve Merkür süper)