Temettü Verecek Hisseler – Haziran 2023

Temettü ödemesi, bir şirketin karından hisse senedi sahiplerine dağıttığı nakit ödemelerdir. Şirketin kar etmesi durumunda, yönetim kurulu kararına bağlı olarak belirli bir oranda temettü ödemesi yapılır. Temettü ödemeleri, hisse senedi sahiplerine yapılan kâr paylaşımı olarak düşünülebilir.

Temettü ödemeleri, şirketin performansını yansıtır ve yatırımcılara gelir elde etme imkanı sunar. Temettü veren şirketler, genellikle karlı ve istikrarlı şirketlerdir. Şirketler, temettü politikalarını belirlerken karlılık, nakit akışı, borç durumu, büyüme stratejileri ve diğer faktörleri dikkate alır. Temettü politikaları, şirketlerin belirli bir yüzde veya sabit miktar üzerinden temettü ödemesi yapmasını içerebilir.

Temettü Ödemelerinin Yatırımcılar İçin Avantajları

Temettü ödemeleri, yatırımcılar için birkaç avantaj sunar. İlk olarak, temettü ödemeleri yatırımcılara düzenli bir gelir akışı sağlar. Bu, yatırımcıların yatırımlarından pasif bir şekilde gelir elde etmelerini sağlar. İkinci olarak, temettü veren şirketlere yatırım yapmak, riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Karlı ve istikrarlı şirketlerin temettü ödemeleri genellikle hisse senedinin fiyatına destek olur ve hisse senedinin değerinde dalgalanmaları dengeleyebilir.

Temettü ödemeleri aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılar için de cazip hale getirir. Uzun vadeli yatırımcılar hisse senetlerini, değer kazanacağına ve aynı zamanda düzenli temettü ödemeleri alacaklarına inandıkları şirketlere yatırım yaparlar.

Yatırımcılar, temettü veren şirketleri takip ederek, düzenli temettü ödemeleri sunan şirketlere yatırım yapabilir ve portföylerini güçlendirebilirler. Ancak yatırımcıların, temettü ödemeleri ile ilgili şirketin finansal durumunu, temettü politikasını ve genel piyasa koşullarını dikkate alarak bilinçli kararlar vermeleri önemlidir.

Haziran Ayında Yatırımcılarıyla Kârını Paylaşacak Şirketler

Yatırımcılar için fırsatlar sunan Borsa İstanbul’da, 15 hisse senedi, haziran ayında temettü ödemesi yapacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurular yapan şirketler, genel kurul toplantıları sonrası temettü açıklamalarında bulundular.

Ayes Çelik Hasır (AYES): 1 Haziran’da pay başına net 0,22 TL temettü dağıtımı yapılacağı ve ödemelerin nakit olarak 5 Haziran’da hesaplarda olacağı ifade edildi.

Afyon Çimento (AFYON): 1 Haziran’da %2.25 oranında temettü verileceği ve pay başına 0,1800 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Gimat Mağazacılık (GMTAS): 7 Haziran’da pay başına net 0,16 TL temettü dağıtımı yapacak ve ödemeler nakit olarak 9 Haziran’da hesaplarda olacak.

Sarkuysan Elektrolit Bakır (SARKY): 7 Haziran 2023 tarihinde SARKY hissesi ise %0.74 oranında temettü dağıtarak, pay başına 0,2250 TL ödeme gerçekleştirecek.

Birleşim Mühendislik (BRLSM): 13 Haziran’da pay başına net 0,10 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 15 Haziran’da hesaplarda olacak.

Atp Ticari Bilgisayar Ağı (ATATP): 14 Haziran 2023 tarihinde ATATP hissesi, %1.63 oranında temettü verecek ve pay başına 0,2695 TL ödeme yapacak Ödemeler nakit olarak 16 Haziran’da hesaplarda olacak.

Bim (BIMAS): Hissesi ise %1.22 oranında temettü dağıtarak, pay başına 1,8000 TL ödeme gerçekleştirecek. 14 Haziran’da pay başına net 1,80 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 16 Haziran’da hesaplarda olacak.

Merit Turizm Yatırım (MERIT): 15 Haziran’da pay başına net 0,90 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 19 Haziran’da hesaplarda olacak.

İnfo Yatırım (INFO): 15 Haziran 2023 tarihinde INFO hissesi, %12.21 oranında temettü verecek ve pay başına 0,9000 TL ödeme yapacak. Ödemeler nakit olarak 19 Haziran’da hesaplarda olacak.

Tapdi Oksijen (TNZTP): 19 Haziran’da pay başına net 0,25 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 21 Haziran’da hesaplarda olacak.

Berkosan (BRKSN): 20 Haziran 2023 tarihinde BRKSN hissesi, %0.59 oranında temettü verecek ve pay başına 0,0481 TL ödeme yapacak. Ödemeler nakit olarak 22 Haziran’da hesaplarda olacak.

Kardemir Karabuk Demir Celik (KRDMA, KRDMB, KRDMD): 21 Haziran 2023 tarihinde; KRDMA hissesi %0.59 oranında temettü verecek ve pay başına 0,987 TL ödeme yapacak. KRDMB hissesi ise %0.68 oranında temettü verecek ve pay başına 0,0987 TL ödeme yapacak. Bunun yanında KRDMD hissesi, %0.59 oranında temettü verecek ve pay başına 0,0987 TL ödeme yapacak. Ödemeler nakit olarak 23 Haziran’da hesaplarda olacak.

Elite Naturel Organik Gıda (ELITE): 23 Haziran’da pay başına net 0,21 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 3 Temmuz’da hesaplarda olacak.