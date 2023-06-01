KKTC MMA Takımı Avrupa ve Dünya Şampiyonası Müsabakalarına hazırlanıyor

KKTC MMA Takımı antrenörü Özper Özorun tek kişilik dev kadroyla yola devam ediyor. Kıbrıslı MMA ve Karma Dövüş Sanatları Ustası Özper Özorun Avrupa’da kafese girmek için hazırlanıyor. 2023 yazında kafese girmek isteyen Özper son derece ciddi çalışmalar altında yoluna devam ediyor.

Kıbrıs MMA kültürünü ve dövüş sanatlarını yansıtmak adına kafese girecek olan Özper son derece ciddi bir işe imza atmak için kolları sıvamış durumda. Kıbrıs’ın eşsiz güzelliklerini ve doğasını kullanarak antrenman yapan sporcu Girne’nin mükemmel dağ manzaları ve Lefkoşa’nın ve Hamitköyün önemli ovalarında koşularını sürdürüyor. Düz koşular ve jog koşularını sürdüren Özper Omorfo’nun Boğası lakabıylada tanınıyor.

Kıbrıslı MMA Sporcusu 85 KG Kategorisinde Yarışıyor

KKTC Güreş Milli Takımı ve KKTC MMA Milli Takımından sonra KKTC Kempo Milli takımına seçilerek Ukraynada düzenlenen 2021 Combat Jiu Jitsu Dünya Şampiyonasına katılmıştır. Turnuvaya gitmeden 3 gün önce 10 Kilo üst siklette dövüşeceğini öğrenen Özper Özorun vatan uğruna gözünü karartarak korkusuzca bir üst siklette 100 Kiloya yakın Dünya Şampiyonları ile dövüşmüştür. Dünya Şampiyonu rakipleri karşısında KKTC Spor tarihinde hiç görülmeyen bir üstünlük sergileyen Özper Özorun Kıbrıs halkının takdirini kazanarak onların dünyaya tanıtılmasında bir umut ışığı olmuştur. Kıbrıs halkının asla pes etmeyeceğini Dünyaya yumrukları ile göstermiştir. Rakipleri kurallar sayesinde maçı kazanmıştır.

Özper Özorun Kıbrısın Girne şehrinde yaşamaktadır. Güzelyurtta doğup Girnede büyümüştür. Antrenmanlarına Lefkoşada devam etmektedir.

Kıbrısta MMA denince akla gelen ilk isim olan Özper Özorun KKTC için dövüşmeye devam etmektedir.

2023 Güreş ve Dövüş Şampiyonu Özper Özorun

Kıbrıslı Sporcu Özper Özorun uzun süre spora ara vermesinden sonra tekrar mindere çıkarak 100 KG kategorisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şampiyonu olarak 2023 yılını şampiyonlukla taçlandırdı. Güreş şampiyonasında üstün bir performansla mindere geri dönen Özper rakiplerini devirerek geçiyor. KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlendiği 2023 Grekoromen Güreş Şampiyonası geride kalırken Hollanda’dan Kıbrısa dönen dövüş sanatları ustası Özper Özorun’un dünya çapında bir yıldız olma yolunda ilerlediği gözler önüne seriliyor. İlk maçını 10 puanlık sayı tuşu üstünlüğüyle bitiren Özper diğer güreş maçlarında’da aynı sonuçla karşılaşarak Kıbrıs Güreş Sporunda 13 senelik bir şampiyonluk hakimiyetini kazanıyor. Şampiyonluk sonrası Gaziantep’te deprem felaketınde hayatını kaybeden Melekler Takımı’na şampiyonluğunu armağan ettiğini açıkladı.