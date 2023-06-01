Durbakayım, Kurulan yeni kabinenin etkisi hemen hissedildi

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım;

“67’inci Hükümet tarafından kurulan yeni kabinenin piyasaya yansımaları çok hızlı ve büyük oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in atanması inşaat ve gayrimenkul sektöründe karşılığını hemen buldu. Mehmet Şimşek’in uluslararası ekonomi deneyimi, yabancı yatırımcılar açısından yüksek kredibilitesi ve faiz, döviz, cari açık gibi ekonominin en büyük sorunlarının kesin çözüm bulacağına yönelik yüksek beklenti; gayrimenkul sektörünü harekete geçirdi. Aynı şekilde gayrimenkul sektörünü tanıyan ve daha önce de bu görevde bulunan Mehmet Özhaseki’nin tekrar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atanması, sektörün sürekliliğini ve istikrarını sağlayacak hamlelere devam edileceğine yönelik beklentileri de beraberinde getirdi.

Cuma günü yeni kabinenin açıklanmasından hemen sonra satış ofislerinde hareketlenme yaşandığına dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, son haftaların en yoğun hafta sonu yaşandığını belirtti. Ertelenen konut talebinin yeniden canlanmaya başladığını ifade eden Umut Durbakayım “Yeni ekonomi bakanının faiz konusunda uluslararası normlarda bir tavır sergileyeceğini düşünen konut alıcıları, mevcut faizlerdeki cazibeyi değerlendirmek istedi. Satış ofislerimizdeki telefonlar durmaksızın çaldı, birçok konut alıcısı satış ofislerimize geldi. Satış ofislerimize gelenlerin yarısına yakınını ise tasarruflarını yatırım amaçlı değerlendirmek isteyenler oluşturdu. Faizlerdeki rutin seyre dönülmesine bağlı olarak dövizdeki potansiyel değerlenme beklentisinin azalmaya başlaması, bu alıcı kitlesinin de tekrar gayrimenkul yatırımına odaklanmasını sağladı” şeklinde konuştu.

Umut Durbakayım, Bakan Şimşek’in ekonomideki istikrarı tekrar sağlamasıyla birlikte yabancı yatırımlarda yeniden artış olacağı, üretim ve istihdamda kaybedilen değerlerin yeniden kazanılacağı ve tüm bunlara bağlı olarak ekonomi şartların yavaşlamasına neden olan cari açığın azalacağı yönündeki beklentinin tam olduğunun altını çizdi.

Deprem ve kentsel dönüşümde yeni dönem

Diğer taraftan seçim etkisiyle gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun sona ereceğini belirten Umut Durbakayım, inşaat sektörde tesis edilen sağlam altyapının üzerine modern ve atılımcı bir bürokrasi inşa edileceğine yönelik beklenti oluştuğunun altını çizdi. Yılın başında ülkemizi derinden sarsan deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm gibi hayati konuların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın en önemli gündem maddesi olacağını belirten Umut Durbakayım açıklamasına şu şekilde sürdürdü “Kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük zorluklar ve engeller aşılarak, bürokratik konularda güçlü temeller atıldı. Ekonominin dinamosu olarak bilinen inşaat sektörünün, seçim öncesi olumsuz etkiden kurtularak yine eski gücüne kavuşacaktır. Bu kapsamda bakanlığın, son yılların düşük seviyesine gerileyen konut arzının tekrar canlanması için sektörün ihtiyaç duyduğu teşvik ve öncü adımları atacağı yönünde umudumuz oldukça yüksek” açıklamasında bulundu.

‘İzmir projeleri yoğun bir hafta sonu yaşadı’

Siyasetin ekonomi ayağındaki yeni kan değişiminin ilk etkisinin İzmir’de yer alan Divan Residence ve Evora İzmir projelerinde görüldüğünü belirten Umut Durbakayım “Divan Rezidans projemiz ilk satışa çıktığı anda yüzde 35’i satılmıştı. Bu hafta sonu satış ofislerimize yansıyan müşteri talepleriyle birlikte bu oranın bir iki ay içinde yüzde 50’yi aşmasını bekliyoruz” bilgisini paylaştı.

Yeni kurulan kabinenin ülkeye hayırlı ve uğurlu olması temennilerini dile getiren Başkan Umut Durbakayım, yeni dönemde inşaat ve gayrimenkul sektöründeki oyuncuların da ellerinden gelen katma değeri yaratmak için çabalayacağından kuşkusu olmadığını dile getirdi.