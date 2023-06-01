“Dijital Destek İhtiyacı Gören Girişimcilere Çözüm: h2h Meta Digital”

Girişimcilik ekosistemi, son yıllarda dikey yönlü bir büyüme yaşamakta. Ancak farklı sektörlerdeki girişimcilerin büyük bir kısmı, özellikle dijital çözümler konusunda gerekli desteği alamadığı için başarısız oluyor. Girişimcilerin bu acil ihtiyacına yanıt vermek amacıyla kurulan h2h Meta Digital, onlara uçtan uca destek sağlama hedefini taşıyor.

Türkiye’nin ilk ‘startup’ odaklı dijital ajansı olarak öne çıkan h2h Meta Digital, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her alanda maliyet etkin çözümler sunuyor. Ajans, bu çözümleri sağlarken, girişimcilerin teknolojiye erişim zorluklarını ve sektörel sıkıntılarını dikkate alıyor.

h2h Meta Digital’in vizyonu, girişimcileri dijital dönüşüm sürecinde tam anlamıyla desteklemek ve onların başarılı bir şekilde pazarlara entegrasyonunu sağlamak. Ajans, bu süreci kolaylaştırmak ve girişimcilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için özelleştirilmiş hizmetler sunuyor.

Bu hizmetler arasında, girişimlerin dijital pazarlaması, SEO, sosyal medya yönetimi, içerik oluşturma, web ve mobil uygulama geliştirme ve daha fazlasında ihtiyaç duyduğu destek bulunuyor. h2h Meta Digital, girişimcilerin sektördeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmeleri için gereken tüm dijital altyapıyı sağlıyor.

Girişimcilik ekosisteminde yaşanan bu büyümeye rağmen, birçok girişimci dijital çözümlere erişim konusunda hala zorluk çekiyor. h2h Meta Digital, bu zorlukların üstesinden gelmek ve girişimcilerin dijital dönüşüm sürecinde başarılı olmalarını sağlamak için burada.

“h2h Meta Digital, Girişimcilerin Teknolojik Çözüm Ortağı Oluyor”

h2h Meta Digital Ajans Direktörü Hakan Kapaklı, girişimcilerin dijital süreçlerle ilgili ihtiyaçları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Ticlab Teknoloji Yazılım bünyesinde kurulan ve girişimcilerin teknolojik çözüm ortağı olan h2h Meta Digital, pazarlama, tasarım ve yazılım geliştirme gibi alanlarda hizmet sunuyor.

Girişimcilik ekosisteminin giderek dijitalleştiğini belirten Kapaklı, bu süreçte girişimcilerin dijital süreçlerde yardımcı olacak bir ortağa ihtiyaç duyduklarını ifade etti. “Girişimciler, sektörlerinde rekabet edebilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için sürekli olarak dijital dönüşüm ve yeniliklere ayak uydurmak zorunda” diyen Kapaklı, bu süreçte h2h Meta Digital’in girişimcilere çok yönlü destek sağladığını vurguladı.

h2h Meta Digital, girişimcilerin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine, etkili bir tasarım oluşturmalarına ve hedefledikleri yazılım projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Ajans, dijital hizmetlerin yanı sıra girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları anlamak ve onlara özel çözümler sunmak için de çaba gösteriyor.

“Girişimcilerin dijitalleşme sürecinde karşılaştığı en büyük engel, genellikle teknolojiye yeterli erişim ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yeteneği oluyor” diyen Kapaklı, h2h Meta Digital’in girişimcilere bu konuda rehberlik ettiğini belirtti.

Kapaklı, “Amacımız, girişimlerin dijital süreçleri daha iyi anlamalarını sağlamak ve onlara bu süreçte başarılı olmaları için gerekli tüm araçları sağlamak” dedi. h2h Meta Digital’in sunduğu hizmetlerin, girişimcilerin sektörlerinde başarılı olmaları ve sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmeleri için çok önemli olduğunu belirtti.

“h2h Meta Digital, Girişimcilerin Dijital Destek İhtiyacına Yanıt Veriyor”

h2h Meta Digital Ajans Direktörü Hakan Kapaklı, girişimcilerin, startup’ların ve KOBİ’lerin dijital ajans ekosisteminde kalıplaşmış kurallara odaklanmış bir yapıya karşılaştıklarını belirtti. Kapaklı, h2h Meta Digital’in bu kalıpları kırarak, dijital alanda girişimcilere ve KOBİ’lere özel hizmetler sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Kapaklı, “Dijital ekosistemde belirlenmiş kuralların ötesine geçerek, girişimcilerin ihtiyaçlarına odaklanan bir yapı oluşturduk” dedi. Ayrıca, “Startup dünyası devlet kurumları, kalkınma ajansları ve yatırımcılar tarafından destekleniyor. Ancak, dijital hizmetler konusunda yeterli desteğin sağlanamadığını gözlemledik. Biz de bu boşluğu doldurmayı hedefleyerek, girişimcilerin dijital ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, girişimcilerin her şeyden önce dijital desteklere ihtiyacı var” dedi.

h2h Meta Digital, Türkiye’deki girişimcilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için etkin çözümler sunuyor. Ajans, girişimcilerin pazarlama, tasarım ve yazılım geliştirme gibi alanlardaki ihtiyaçlarını anlayarak, özelleştirilmiş hizmetler sağlayarak bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Kapaklı, girişimcilerin dijital dönüşüm sürecinde karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını ve bu zorlukları aşmak için çözümler sunmak adına hızla hareket ettiklerini belirtti. h2h Meta Digital, girişimcilerin iş modellerini dönüştürmeye ve büyümeye devam etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

“h2h Meta Digital, Girişimcilerin Dijital Dönüşüm Sürecinde Tam Zamanında Destek Sunuyor”

h2h Meta Digital Ajans Direktörü Hakan Kapaklı, girişimcilere sundukları hizmetlerle sektörde öne çıkan ayrıcalıklarının olduğunu belirtti. Kapaklı, özellikle girişimlerin odaklandığı, finansal ve teknolojik sorunlarla karşılaştığı bir dönemde, h2h Meta Digital’in hizmet bazlı zaman bloğu abonelik modeliyle destek olduğunu vurguladı.

Kapaklı, “Girişimciler, finansman sorunlarından teknoloji yetersizliğine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Girişimlerine tam anlamıyla odaklanma fırsatı bulamıyorlar” dedi ve ekledi: “Girişimcilik ekosistemi doğası gereği oldukça kırılgan. Biz ise tam bu noktada devreye giriyoruz ve girişimcilerin tam ihtiyaç duydukları anda onların yanında oluyoruz.”

h2h Meta Digital, girişimcilerin dijital hizmetleri ve sermayelerini doğru ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, ekosistemdeki kırılganlıkla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Bu hizmetler, genç girişimcilerin işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve büyümelerine olanak sağlıyor.

Ajans Direktörü Hakan Kapaklı, h2h Meta Digital’ın sektörde fark yaratan ayrıcalıklarının girişimcilerin dikkatini çekmeye devam ettiğini belirtti ve ekledi: “Girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynuyoruz. Biz, onların dijital dönüşüm sürecindeki en büyük destekçileriyiz.”

“h2h Meta Digital: Girişimciler İşlerine Odaklanır, Biz Dijital Pazarlamasını Yapıyoruz”

Türkiye’nin startup odaklı ilk dijital ajansı h2h Meta Digital, girişimcilerin dijital ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli çözümler üretiyor. Ajans Direktörü Hakan Kapaklı, dijital pazarlama ihtiyaçları konusunda girişimcilerin uzun vadeli destekçisi olduklarını vurguladı.

Kapaklı, “Girişimcilerin ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine ve satış aşamasında avantajlı konumda olmalarına yardımcı oluyoruz. Bu süreçte mentörlerle birlikte bir iş planı oluşturuyoruz ve adım adım girişimlerin büyümesini destekliyoruz” dedi.

Ajans Direktörü, girişimcilerin işlerine odaklanırken dijital pazarlamayı h2h Meta Digital’in üstlendiğini belirtti. Kapaklı, “Tam anlamıyla girişimcilerin çözüm ortağı oluyoruz. Onların işlerine odaklanmalarını sağlarken, biz dijital pazarlamasını yapıyoruz” dedi.

Dijital dönüşümün hızla ilerlediği bir dönemde, h2h Meta Digital, girişimcilerin dijital ihtiyaçlarını karşılayarak, işlerine odaklanmalarını sağlıyor ve büyümelerine yardımcı oluyor.

“h2h Meta Digital: KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Süreçlerini Hızlandırıyoruz”

Türkiye’nin ilk startup odaklı dijital ajansı h2h Meta Digital, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandırıyor. Ajans Direktörü Hakan Kapaklı, KOBİ’lerin çoğunun dijital dönüşümün tam anlamıyla ne olduğunu anlamada zorlandığını belirtti.

Kapaklı, “Türkiye’de işletmelerin yaklaşık yüzde 90’nı KOBİ seviyesinde, verimliliklerini ve maliyetlerini yönetmek, rekabet edebilmek için dijital dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Ancak dijital dönüşümün tam olarak ne olduğunu çoğu zaman anlamıyorlar” dedi.

h2h Meta Digital, KOBİ’lerin bu konudaki ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretiyor. Kapaklı, “Nakit akışından stok takibine kadar tüm süreçleri dijital ortama taşıyoruz. Sürdürülebilir bir iş modeli kurguluyoruz. Dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, verimliliklerini ve karlılıklarını üst seviyeye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran h2h Meta Digital, bu firmaların verimliliklerini ve karlılıklarını artırmalarını sağlayarak, rekabetçi avantaj kazanmalarına yardımcı oluyor.

“h2h Meta Digital: Yeni Dijital Çözümlerle Girişimcilerin Yanında”

Ticlab Teknoloji Yazılım tarafından 2016 yılında kurumsal şirketlerin yazılım geliştirme çözüm ortağı olarak hayata geçirilen h2h Meta Digital, girişimcilere odaklanan bir yaklaşımı benimsiyor. Ticlab’ın başarılı yolculuğunu 2022’de “h2h Meta Digital” markası ile devam ettiren firma, insandan insana (human to human) iş modeli üzerinden B2B ve B2C iş modellerini kapsıyor.

Yazılım sektöründe kalite ve tecrübeyi harmanlayan h2h Meta Digital, “outsource yazılım geliştiricisi” olarak işletmelere hedef odaklı hizmet sunuyor. “Geleceği inşa eden ajans olma” vizyonu taşıyan şirket, dijital dünyanın en yeni ve heyecan verici konseptlerinden metaverse üzerine yoğunlaşıyor.

Metaverse’in sağlayacağı e-alışveriş imkanlarına özel bir ilgi duyan h2h Meta Digital, ekibini “metaverse”, “Web 3.0” ve “blockchain” odaklı olarak genişletiyor. Şirket, metaverse’ün sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek bu alanda iddialı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin Direktörü Hakan Kapaklı, h2h Meta Digital’in yeni dijital çözümler ve teknolojik trendler üzerine durmaksızın çalıştığını ve böylece girişimcilerin işlerini büyütme hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olduklarını belirtti.

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