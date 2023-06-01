Kuzey Marmara Otoyolu Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü’nün Sahibi Oldu

Akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye’deki öncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, sürüş güvenliği alanında yaptığı teknolojik altyapı yatırımlarıyla birlikte sektörün en prestijli ödüllerini almaya devam ediyor. Türkiye Akıllı Ulaştım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’ organizasyonu kapsamında jüriden tam not alan KMO, Türkiye’de bir ilk olacak “ADES Erken Donma Tespit Sistemi” projesi ile Hareketlilik Teknolojisi Ödülü’nün sahibi oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu, ileri teknoloji ve yüksek mühendislik odaklı yatırımlarıyla karayolu ulaşımını geleceğe taşıyacak yeniliklere imza atmayı sürdürüyor. Yakın zamanda hayata geçerek Türkiye’de bir ilk olacak ADES Erken Donma Tespit Sistemi’ni, ilk kez AUS Türkiye Genel Kurulu’nda sektör profesyonellerine tanıtan Kuzey Marmara Otoyolu, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında Hareketlilik Teknolojisi Ödülü’ne layık görüldü.

Uluğtekin: “KMO akıllı ulaşım sistemlerinde ilklere imza atmaya devam edecek”

Kuzey Marmara Otoyolu adına Hareketlilik Teknolojisi Ödülü’nü Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı Esma Dilek’in elinden alan KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, “Kuzey Marmara Otoyolu artık sadece Türkiye’nin değil, otoyol işletmeciliği alanında tüm dünyanın referans aldığı bir noktaya ulaşmış durumda. Çünkü biz, karayolları ulaşımında daha önce görülmemiş teknolojileri buluyor ve maksimum fayda ile devreye alıyoruz. Hepsi birbirinden farklı buluş ve inovasyonlar içeren akıllı ulaşım sistemleri yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyor, sürücülerimizin daha güvenli ve daha konforlu seyahat etmesi için yeni nesil teknolojileri kullanıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 5 yeni akıllı ulaşım projemizi daha sürücülerimizle buluşturacağız. Ulaşımda Aklın Ödülleri kapsamında Hareketlilik Teknolojisi Ödülü’ne layık görülen yeni projemiz ADES Erken Donma Tespit Sistemi’miz de yakın zamanda hizmete başlayacak çok özel bir yenilik olacak. ADES ile kış aylarındaki olumsuz hava koşullarında donma ve buzlanma ihtimali yükselen lokasyonlarda, yolun alt kısmına yerleştirdiğimiz özel sensörler sayesinde erken tespitte bulunarak sürücülerimizi anlık bilgilendireceğiz. Bu sayede sürüş güvenliği bakımından çok önemli bir hizmet sunacağız. Sistemin teknik detaylarını ise yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde KMO olarak yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerine yenilerine eklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.