Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan British Airways ile Londra uçuşları başladı

51 ülkede 154 noktayı İstanbul’a bağlayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan, Londra Heathrow Havalimanı’na uçuşlar başladı. Sabiha Gökçen anısına, ilk seferin tüm uçuş ekibi kadınlardan oluştu.

İngiltere’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı’ndan ilk uçuş 1 Haziran Perşembe günü İstanbul Sabiha Gökçen’e (ISG) gerçekleşti. Pazartesi, Salı, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 sefer olarak gerçekleştirilecek SAW-LHR hattı uçuşlarda Airbus A320 ve A321 uçakları kullanılacak.

Uçuş ekibinin tamamı kadın

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in onuruna, British Airways ilk uçuş için Kaptan Pilot Jessica Telford ve Yardımcı Pilot Kerry Bennett olmak üzere, tamamı kadınlardan oluşan bir kabin ekibi görevlendirdi. British Airways’in gösterdiği bu jesti çok anlamlı bulduklarını belirten Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Berk Albayrak, bu uçuşun kadınların sektör içindeki varlığına dikkat çektiğini ifade etti. “LHR-SAW ilk uçuşumuz, kadınların havacılık sektöründe daha fazla varlık göstermesi için ilham verici bir örnek oldu” diyen Albayrak, havacılıkta daha fazla kadının istihdam edilmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.

“Turizm sektörüne büyük katkı sağlayacak”

Bu iş birliği sayesinde Sabiha Gökçen yolcularının, British Airways’in geniş global rota ağından faydalanabileceğini belirten Berk Albayrak, “Sabiha Gökçen 51 ülkede 115 dış hat ve 39 iç hat olmak üzere toplam 154 destinasyona hizmet veriyor. İş birlikteliği sayesinde artık Londra Heathrow üzerinden British Airways’in 65 ülkedeki 200’den fazla destinasyonuna daha bağlantı sağlayabilecek konuma geldik. Bu bağlanabilirlik altyapısına, British Airways’in hizmet kalitesi ve geniş filosu da eklendiğinde SAW-LHR hattının turizm sektörüne de büyük katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “2019’da 35,5 milyon yolcuyla rekor kırdık ve pandemi sonrası 2023 rakamlarımız gayet güzel. 2023’ün ilk 5 ayını yaklaşık 14 milyon yolcu rakamıyla kapattık. Mart ayında ise Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldık. ‘Türkiye’nin en yoğun 2. Havalimanı’ olarak yurt içindeki konumumuzu korumaktayız.”

İki şirket arasındaki iş birliğine dair açıklamada bulunan British Airways Avrupa Kurumsal Satış Departmanı Başkanı Elisabeth Ruff ise, “Yatırımlarımızı ürün, hizmet ve teknoloji alanlarında ilerlettiğimiz bu süreçte, dünyanın iki önemli şehri olan İstanbul ve Londra arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

3 yeni rota ile 51 ülkede 154 destinasyon

Son dönemde uçuş destinasyonları arasına 3 yeni rota daha ekleyen ISG, Haziran ayı itibariyle British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı’na ilaveten Pegasus Havayolları ile de Yunanistan’ın Rodos ve Midilli havalimanlarına da hizmet sağlamaya başladı. Böylece ISG’nin 45 havayolu ile 51 ülkede ulaşım sağladığı destinasyon sayısı 154’e ulaştı. Türkiye’nin 2’nci, Avrupa’nın ise 9’ncu en yoğun havalimanı olan ve dünyanın depreme dayanıklı en sağlam 8 binası arasında gösterilen Sabiha Gökçen, 320 bin metrekare entegre terminali ve 41 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı konumunda yer alıyor.