Fitoterapist İsmail Yıldız Açıklıyor: Tedavisi Olmayan Hastalık Yoktur!

Fitoterapist İsmail Yıldız’ın Önderliğinde Sağlık ve Bağımlılıklarla Mücadele Fitoterapist (bitki uzmanı) İsmail Yıldız, 1998 yılında Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda çalışmaya başladığı zaman fitoterapiye olan ilgisi oluştu. Orada, işin üstatlarından edindiği bilgilerle uzun yıllar çalışma tecrübesi kazandı. Zamanla bilgisini geliştirerek fitoterapi alanına odaklandı. Hem fitoterapi hem de hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda başarılı olmak için tıp doktorlarıyla ortak çalışmalar yürüttü. Aldığı eğitim ve belgelerle birçok hastalığın tedavi sürecinde hastalara destek oldu.

23 yıldır aynı sektörde kendini sürekli geliştiren Yıldız, tıbbın sürekli ilerlediğinin farkındaydı ve bu başarıya azmi ve hastalarından gelen olumlu yanıtlar katkı sağladı. İstanbul’daki merkezinde, teknolojik cihazlarla hazırlanmış özel bitki ekstratları uygulayan Yıldız, uzman diyetisyen kadrosuyla birlikte birçok hastalığa beslenme tedavisi sağlamaktadır.

İsmail Yıldız’ın uzmanlık alanları arasında cinsel yolla bulaşan hastalıklar, felç, inflamatuar hastalıklar (Crohn, ülseratif kolit), iskelet ve sinir sistemi hastalıkları, akciğer hastalıkları (KOAH vb.), otoimmün sistem hastalıkları, kanser hastalıkları ve immünoterapi bulunmaktadır. Tıp doktorlarının da desteğiyle hasta memnuniyetini kısa sürede sağlamıştır. Ayrıca, Tubitak onaylı bir ortak firma aracılığıyla COVID çalışmaları yürütmüş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Halen hastalık tedavisi konusunda fitoterapi desteği vermeye devam etmektedir.

Fitoterapi, ABD, Avrupa ve diğer gelişmiş toplumlarda en güvenilen yöntemler arasında yer almaktadır. Uzmanlar tarafından uygulandığında son derece güvenilir bir yöntemdir. İsmail Yıldız, aynı zamanda Entegratif Sağlık ve Bağımlılıklarla Mücadele Derneği’nin de kurucusudur. Derneğin kuruluş amacı, modern tıbbın verilerini ve teknolojik olanaklarını geleneksel bilgilerle birleştirmektir. Bireylerin sağlığını olumsuz etkileyen tüm faktörleri bilimsel açıdan ele alırken aynı zamanda geleneksel tedaviye de yer vererek bütüncül bir yaklaşım sağlar. Böylelikle tedavide başarı oranı artar.

Bağımlılıklarla Mücadele Derneği’nin kurucusu Yıldız, “2018 yılında dünyada uyuşturucu madde kullanan kişi sayısı 269 milyona ulaştı. Uyuşturucu bağımlılığına karşı doğru strateji ve iş birliğiyle ulusal mücadele şart. Aksi halde insanların sağlığı, toplumun can güvenliği ve psikolojik durumu kötüye gidecek” diye konuştu.

İsmail Yıldız, “İnsanlar her zaman bitkisel tedavilerden faydalanabilir. Esas olan hasta olmayı beklemeden, hastalanmadan doğru beslenmenin ve şifalı bitkilerin gücünden faydalanmaktır” diyerek fitoterapinin tıp biliminin bir kolu olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca, “Bugün yaygın olarak reçete edilen binlerce ilacın neredeyse yarısı ya bitkisel kaynaklıdır ya da bitkilerden elde edilen maddelerin kimyasal taklitleridir” şeklinde eklemektedir.

İnsanlar her zaman bitkisel tedavilerden faydalanabilir. Esas olan hasta olmayı beklemeden, hastalanmadan doğru beslenme ve şifalı bitkilerin gücünden faydalanmaktır. Tedavisi olmayan hastalık yoktur; hastalıklarda doğru teşhis, doğru ürün ve beslenme desteğiyle daha sağlıklı bir yaşam elde edilebilir.

İsmail Yıldız’ın iletişim bilgileri:

Instagram: @tulparsaglik

Instagram: @herbalist.ismail.yildiz.tr

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