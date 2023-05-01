İlkbahar festivallerini kaçırmayın ve baharın en özel festivallerine siz de ortak olun. Emsalsiz eğlenceleri ile hemen hemen herkes şimdilerde bu festivallerdeki yerini alıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte şu anda dünyanın farklı ülkelerinde ilkbahar şenlikleri kutlanmaya başladı bile. Bahar bitinceye değin devam eden bu renkli ve çok eğlenceli festivallere olan ilgi bir hayli fazla. Birbirinden coşkulu şekilde kutlanmaya devam edilen festivalleri kaçırmamak için sizlerde plan yapmaya başlayabilirsiniz.

Ulaşım olanakları anlamında festivalin düzenlendiği rotasyona göre bir seçim yaparak doğru planlar yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yere yakın mesafede bulunan yerli festivaller için otobüs bileti seçeneklerini rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Yine erken tarihlerde bir bilet temini yaparak tasarruflu bir ulaşım imkanına sahip olabilirsiniz.

Festival heyecanını tek başınıza yaşamak isteyenlerdenseniz toplu taşıma sizin için uygun olabilir. Bu seyahati farklı sayıdaki sevdikleriniz ile yapmayı planlıyorsanız sizler için en özel ulaşım seçeneği araç kiralama olabilir. Hızlı, güvenli ve esnek ulaşım ayrıcalıkları ile festivallere tamda zamanında ulaşmak için vazgeçilmez bir seçenek oluşturuyor. Birçok kişi özellikle keyif dolu ve konforlu bir yolculuk yapabilmek adına yurt içinde araç kiralama hizmetlerini tercih ediyor. Kalabalık kişi sayısı ile bu festivallere katılmanın maliyeti artarken yine ulaşım masrafları da bir anda katlanarak artıyor. Bunun önüne geçebilmek için en ekonomik şekliyle araç kiralama yöntemlerine başvuruluyor. Konaklama ve yiyecek-içecek masrafları da düşünüldüğünde en doğru seçeneğin araç ile festivale katılmak olduğu öne çıkıyor. Kendi hazırladığınız yiyeceklerin aracınıza alabilir gerekirse festival sonrası konaklama ihtiyacına gerek olmaksızın geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Aklınızdan geçmekte olan ve bulunmak istediğiniz etkinliğe geç kalmamak adına ilk başta festivalin gerçekleşeceği ülkeye bir uçak bileti satın alın. Çünkü festivalin yaklaşası ile birlikte oluşan yoğunluğa bağlı olarak hem fiyatlar artacak hem de koltuk bulmakta zorlanabilirsiniz.

Bunların hiçbirine maruz kalmamak içinde size en uygun düşecek olan ulaşım seçeneğini tercih ederek ve erken rezervasyon yaptırarak yeriniz bir an önce ayırtabilirsiniz. Kendinizi festival coşkusuna kaptırarak fazlasıyla eğlenmeyi ihmal etmemelisiniz. İlkbahar festivalleri yılda sadece bir kez düzenleniyor. Önümüzdeki baharı beklemek yerine sizlerde çok ses getiren ve kalabalık gruplarda farklı adreslerde düzenlenen bu eğlencelere sevdikleriniz ile katılım sağlayabilirsiniz.

Renkli Etkinliklerle Dolu İlkbahar Festivalleri!

İlkbahar mevsiminin yaklaşması ile herkesi farklı bir heyecan sarıyor. Bunun farkında olan dünya ülkeleri kendi içlerinde vatandaşları için bir takım eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Dünya genelinde düzenlenen popüler ilkbahar festivallerine sizlerde dahil olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken size en uygun festivali seçmek ve bu yönde bir plan oluşturmanız olacaktır. Festival tarihlerine göre gereken hazırlığı şimdiden yapabilirsiniz.

Dünyanın en gözde festival isimlerini sizler için sıraladık;

Hollanda- Keukenhof Bahar Festivali

Hollanda’da her sene gerçekleşen ve özellikle nisan ve mayıs aylarında düzenlenen bu festival, dünyanın en büyük çiçek bahçesi olan Keukenhof’un açılışı ile birlikte kutlanıyor. Çok renkli, kalabalık ve coşkulu festival olarak dünyanın farklı vatandaşları tarafından ilgi buluyor.

Japonya- Sakura (Kiraz Çiçeği) Festivali

Emsalsiz çiçekleri ile hemen hemen herkesi etkileyen ve Japonya’da her sene düzenlenen festival, muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Mart ve nisan ayların düzenlenmeye devam eden festival, kiraz çiçeğini açması ile kutlanmaya başlıyor.

İspanya- Sevilla Bahar Fuarı

Benzersiz bir fuar kimliği ile öne çıkan İspanya, Sevilla şehrinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti bu festivale dahil ediyor. Nisan ayı içerisinde düzenlenen etkinlik, sahip olduğu farklı görüntüleri ile televizyonlarda dahi haber konusu oluşturuyor. Festivalde yer alan flamenko müziği, lezzetli yemekleri, renkli kostümleri ve eğlenceli etkinlik detayları ile fazlasıyla adından söz ettiriyor. Doğru zamanda uçak bileti alarak sizler de İlkbahar festivalleri coşkusuna geç kalmadan katılabilirsiniz.

Türkiye- İstanbul Tulip Festivali

İstanbul’un çok bilinen ve nisan ayıyla birlikte kutlanmaya başlayan bu renkli festivali dünya genelinden ilgi buluyor. İstanbul şehrine yakışır emsalsiz parklarından birinde çok sayıda katılımcının dahil olmasıyla kutlanıyor. Özellikle rengarenk ve geçici süreliğine açmakta olan lalelerin konu olduğu bu festival lalelerin kapanmasıyla son buluyor. İstanbul’un her bir noktasına ekilen renkli laleler bu festivalin varlığını tüm şehir sakilerin kolayca vurguluyor.

ABD- Washington DC Kiraz Çiçeği Festivali

Yine bahar aylarında açmakta olan kiraz çiçeğinin aracılığı ile ABD de bu özel festival her sene kutlanmaya devam ediyor. Çok katılımlı bir festival olarak Washington DC’de Mart ve Nisan boyunca festival devam ediyor. İlk adımı Japonya’nın hediye ettiği kiraz çiçekleri ile gerçekleşen bu festivalde düzenli olarak coşkulu şekilde kutlanıyor. Sevdikleriniz ile güzel zamanlar geçirmeyi düşünürseniz; İlkbahar festivallerini kaçırmayın diyebiliriz. Birbirinden farklı kültürleri tanıma, farklı yerleri keşfetme, geleneksel yemeklerden tadabilme ayrıcalığı sunuyor. Kısa sürede etkili sosyal arkadaşlıklarında yaşanmakta olduğu bu festivallerde farklı ülke insanları ile kaynaşabilirsiniz.

Aklınızdan geçebilen bir eğlenceyi yukarıda adını saymakta olduğumuz popüler etkinliklerin her birinde bulabilirsiniz. Her biri dünya tarafından yakından bilinen ve geniş kitleler tarafından dört gözle beklenmekte olan festivallerin başında geliyor. Bahar mevsiminde yapılacak eğlenceli aktivite arayanların yeni eğlence konusu bu etkinlikler oluyor. Sizlerde erken rezervasyonlarını ve farklı seyahat imkânlarınızı planlayarak tamda festivallerin en hızlı gerçekleştiği dönemlerde yerinizi alabilirsiniz.