Tır kantarları, hareketli yüklerin tartımında kritik bir araçtır. Bu özel tartım sistemleri, taşıma hatlarında sürekli olarak sevk edilen malzemelerin ağırlığını otomatik ve kesintisiz bir şekilde ölçer. Bu, işletmelerin nakliye ve dağıtım süreçlerini hassas ve etkin bir biçimde denetlemesine yardımcı olur.

Tır kantarı, belirli bir taşıma hattı bölümüne monte edilir. Bu montaj, bandın iki belirgin rulo grubu arasında gerçekleşir ve bu iki grup arasındaki boş alan, malzemenin tartıldığı bölgeyi temsil eder.

Günümüzün taşımacılık endüstrisinde tır kantarları, kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Hareket halindeki yüklerin tartımını mümkün kılarlar, bu sayede işletmelerin verimliliği artar ve operasyon süreçleri hızlanır.

Tır kantarları, çeşitli konveyör yapılarına kolayca entegre edilebilir ve ekonomik mekanik düzenlemeler ile hızlıca devreye sokulabilir. Bu nitelikleri ile tır kantarları, taşımacılık süreçlerinin verimliliğini artırmada ve işletmelerin verimliliğini yükseltmede büyük bir rol oynar.

Tır Kantarı

En iyi TIR kantarları, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık sunarak işletmelerin maliyetlerini düşürür ve verimliliğini artırır. Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler tarafından üretilen kamyon kantarları ve Tır kantarı, farklı model ve kapasitelerde işletmelerin ihtiyaçlarına göre seçilebilir.

Sonuç olarak, TIR kantarları ve taşıt kantarları, doğru tartım ve üstün performans sunarak işletmelerin başarısını destekler. İşletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bu kantarlar, lojistik ve üretim süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Tır Kantarı Kullanım Alanları

Tır kantarları, ağırlıklı olarak aşağıdaki sektörlerde kullanılır:

Lojistik: TIR ve kamyonların yük ağırlığının ölçülmesi, taşımacılık maliyetlerinin ve teslimat sürelerinin hesaplanması için kullanılır.

İnşaat: İnşaat projelerinde, malzeme ve ekipmanların taşınması sırasında araçların yük ağırlığını ölçmek ve hafriyat miktarını hesaplamak için kullanılır.

Madencilik: Maden ocaklarında, taşınan madenlerin ağırlığını ölçmek ve üretim verimliliğini takip etmek için kullanılır.

Tarım: Tarım sektöründe, hasat ürünlerinin ağırlığını ölçmek ve pazarlama planlaması için kullanılır.

Tır Kantarı Kaç Ton?

Tır kantarı seçerken kaliteli seçmeye özen gösterin. Tır kantarının kalitesi, işletmeye verdiğiniz kalitenin yansımasıdır.

Tuna markası, “Tır Kantarı” alanında, endüstrinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün yelpazesine sahiptir. Tuna’nın taşıt ya da araç kantarları, spesifik kullanım gerekliliklerine uyum sağlayabilecek şekilde düzenlenebilir. Tuna kantarlarının temel yapısını, nominal kapasite ve %150 aşırı yük kapasitesine dayanıklı olarak tasarlanmış çelikten yapılmış tartı köprüleri oluşturur.

Tuna’nın tır kantarları, 4 metreden başlayıp, bir dizi farklı boyutta sunulur. Örneğin, 6 metrelik kamyon kantarından 8 metrelik kamyon kantarına, 10 metrelik kamyon kantarından 12 metrelik tır kantarına kadar geniş bir seçenek sunar. Hatta 30 metrelik tır kantar veya 32 metrelik kantar gibi büyük boyutlar da mevcuttur.

kantarlar, farklı ağırlık yüklemelerini tartma yeteneğine sahiptir. 60 tonluk kantardan, 80 tonluk kantara, 100 tonluk kamyon kantarından, 120 tonluk taşıt kantarına, 150 tonluk tır kantara ve hatta 200 tonluk tır kantara kadar bir dizi farklı ağırlıkta yüklemeyi tartabilir. Bu, Tuna marka araç kantarlarının, kamyon kantarlarının ve tır kantarlarının belirli gereksinimlere ve miktarlara göre ayarlanabilme yeteneğini gösterir. Bu nedenle, Tuna markası, kantar sektöründe çeşitli boyut ve kapasitelerde yüksek kaliteli üretimleriyle öne çıkar.

Kamyon kantarları, ağır yük ölçümünün kritik olduğu noktada devreye girer ve hem ticari hem de endüstriyel kullanımlar için hayati önem taşır. Genel olarak, kantarlar bir çeşit teraziye benzer; bunun temel öğeleri yükün asıldığı bir çengel, hareket eden bir kantar topu ve kantar bıçağı içeren yatay bir koldur. Tır Kantarı bu klasmana özgün bir örnektir ve bu yapıyı, kaldıraç gibi bir ilkeyle birleştirir.

Tuna Taşıt Kantarları, madencilik sektörünün lider firmaları tarafından tercih edilen bir marka olmanın haklı gururunu taşır. Tuna’nın kapsamlı kamyon kantarları yelpazesi, TUNA TS1, TS2, TS3, TS4 gibi çeşitli modellerden oluşur, bu geniş çeşitlilik ise kullanıcılara esneklik ve geniş uygulama olanakları sağlar. Özellikle TS-1 modeli, zemin üstü taşıt kantarları arasında endüstri standartlarını belirleyen bir model olarak öne çıkar ve genelde kamyon kantarları kategorisi içerisinde değerlendirilir. Aynı zamanda daha geniş bir perspektiften bakıldığında, araç kantarı olarak da nitelendirilir. Tuna’nın tır kantarı çözümleri, işlevsel yetenekleri ve kalitesi ile sektörün lider firmaları tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir seçimdir.

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