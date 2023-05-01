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İDOB, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı  “Gençlik Konseri” ile Kutladı



İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşen “Gençlik Konseri” ile kutladı.

11 genç ve yetenekli solistin sahnede olduğu konserde,  zengin bir program sanatseverlere sunuldu. Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü”, “Così Fan Tutte”, “Sihirli Flüt”; Georges Bizet’nin “Carmen”, Gaetano Donizetti’nin “Don Pasquale”;  Giuseppe Verdi’nin La Forza del Destino ”;  Giacomo Puccini’nin “La Bohème” , “Turandot”, Gioacchino Rossini’nin “Semiramide”, Vincenzo Bellini’nin 

“I Capuleti e i Montecchi”, Camille Saint-Saëns’in “Samson et Dalila”,  Erich Wolfgang Korngold’ın “Die Tote Stadt” operalarından aryalar  beğeni ile izlendi.

Genç solistler; Eda Umay Akan, Duhan Alkan, Sevcan Aran, Ezgi Aydın, İrem Büşra Bayır, Oktay Gözcü, Zeynep Özcan, Cansu Özel, Talip Safranbaşı, Sinan Turan, İlkim Yüce; Aslıhan Korkmaz’ın piyonosu eşliğinde sahnedeydiler.

📆 20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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