15 – 21 Mayıs 2023 Haftalık Burç Astroloji: Türkiye Seçim Sonrası 15, 16, 17 Mayıs Ay ve Uranüs !

14 Mayıs Türkiye Seçiminden sonra ilk 3 gün yani 15, 16, 17 Mayıs Ay Koç burcunda ve Uranüs Boğa burcunda -2 katsayısında olup kritik günlerdir. 16 Mayısda Ay -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 15, 16, 17 Mayısda Uranüs Transiti de -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir.

16 Mayısda Dünya genelinde asi ve aykırı kişilerin protestoları terör eylemlerine dönüşebilir. 16 Mayısda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin Ay Transitinden son derece olumsuz etkiler alabilir. 16 Mayısda Putin’in verim ve güvenliği düşebilir. 16 Mayısda Çin Başkanı Şi Cinping, Japonya Başkanı Kişida, Ukrayna Başkanı Zelenski, İsrail Başkanı Netenyahu, Twitter’ın sahibi Elon Musk gibi isimlerin de verim ve güvenlikleri düşebilir. Bu kişiler suikastlere bile açık hale gelebilirler.

16 Mayısda Natal Güneşi Aslan Marsı Yay olan bir siyasi parti de Tr Aydan son derece olumsuz etkiler alabilir. 16 Mayısda bu partinin içinde dalgalanmalar olabilir. 16 Mayısda Aslan burcu parti ile Natal Marsı Yengeç olan ve Tr Ayı sembolize eden bir siyasi parti arasında bir sürtüşme yaşanabilir.

16 Mayısda Tr Ay yüzünden Suriye, Irak, Amerika, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, Yunanistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerde terör saldırıları olabilir. Bu ülkelerin ülke güvenlikleri ve verimleri düşebilir.

15, 16, 17 Mayısda Uranüs Transiti de Ay Transiti gibi -2 katsayısında olup asi ve aykırı kişilerin eylemleri terör eylemlerine dönüşebilir. Uranüs Transitinden başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Twitter’In sahibi Elon Musk gibi isimler Uranüsden, asi ve aykırı kişilerden son derece olumsuz etkiler alabilir. Özellikle ABD Başkanı Biden Natal Marsı Kova olan Elon Musk’dan olumsuz etkiler alabilir.

15, 16, 17 Mayısda Uranüs yüzünden bir takım teknolojik arızalar olabilir. Uçak ve füze kazaları, internet ve ulaşım kazaları olabilir. Bu durum Teknolojiyle yakından ilgili Elon Musk’ı son derece olumsuz etkileyebilir. 15, 16, 17 Mayısda Elon Musk’ın füzeleri yada Twitter ile ilgili teknolojik sorunları ortaya çıkabilir.

16, 17, 18, 20 Mayısda Tr Mars -1 katsayısında olup Natal Güneşi Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını çift yönde olumsuz etkileyebilir. Örneğin Akrep burcu Türkiye bilhassa 16 ve 17 Mayısda Tr Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Mars düşük katsayıda kavga ve saldırları sembolize etmektedir. 16 ve 17 Mayısda Natal Güneşi Boğa Marsı Koç olan bir siyasetçi hem Marsdan olumsuz etki alabilir hem de çevresine olumsuz etki verebilir.

Güneşi Boğa Marsı Koç olan bu siyasetçi her ne kadar Tr Marsdan olumsuz etki alsa da 15, 19, 20 Mayısda Plüton Transitinden güçlendirici etkiler alabilir. Bu siyasetçi ile birlikte Natal Marsı Terazi olan bir siyasi parti de Plütondan olumlu etkiler alıp güçlenebilir. Kişisel olarak 15, 19, 20 Mayısda Natal Marsınız Koç yada Terazi ise Tr Plüton hangi evinizde ise o konularda güçlendirici etkiler alabilirsiniz.

15, 16, 17 Mayısda Natal Marsı Koç olan bu siyasetçi Tr Güneşden olumlu etki alan nadir siyasetçilerdendir. Natal Marsı Koç olan bu siyasetçi Güneşden olumlu etkiler alırken Natal Güneşi Balık burcu bir siyasetçinin olumsuz etkiler alması ve bir kayıp yaşaması olasıdır.

15, 19, 20 Mayısda Natal Marsı Koç olan NATO Plütondan güçlendirici etkiler alabilir ve daha da genişleyebilir.

17 Mayıs (+/-3 gün) Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler (Max: 7.0), volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

17 Mayıs Zayıf Fay Hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

17 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

15 Mayıs Ons Altın düşse de 18 Mayısda tekrar yükselebilir.

18 Mayısda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

18 ve bilhassa 21 Mayısda Petrol diğer günlere göre yükselebili

18 Mayısda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

15 Mayısda Bitcoin düşse de 18 ve 21 Mayısda tekrar yükselebilir.

Euro/Dolar hafta boyu yatay seyredebilir.

17 Mayısda Bist100 diğer günlere göre düşebilir ama 19 Mayısda Bist100 tekrar yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

15 Mayıs Haftası boyunca Boğa, Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 2.ev Uranüs, 1.ev Ay Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 1.ev Uranüs, 12.ev Ay Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 12.ev Uranüs, 11.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 11.ev Uranüs, 10.ev Ay Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 10.ev Uranüs, 9.ev Ay Dikkat)

Yükselen Başak ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 9.ev Uranüs, 8.ev Ay Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 8.ev Uranüs, 7.ev Ay Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 7.ev Uranüs, 6.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yay ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 6.ev Uranüs, 5.ev Ay Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 5.ev Uranüs, 4.ev Ay Dikkat)

Yükselen Kova ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 4.ev Uranüs, 3.ev Ay Dikkat)

Yükselen Balık ————————————–

(15, 16, 17 Mayıs 3.ev Uranüs, 2.ev Ay Dikkat)