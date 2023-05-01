Mustafa Gül Avrupa Şampiyonluk Kemeri Yolunda İlerliyor

Namağlup şekilde profesyonel boks kariyerine devam eden profesyonel boksör Mustafa Gül, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden namağlup boksör hedefinin Avrupa ardından Asya şampiyonlukları olduğunu söyledi.

Boks yaşantısına 2012-2013 yıllarında başladığını söyleyen profesyonel boksör idmanlarını Kadıköy profesyonel boks spor kulübünde yaptığını söyledi, burada profesyonel boks yaşantısına devam eden profesyonel boksör, Gazetemize konuştu: “ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim, şanlı bayrağımızı Avrupa ve Asya’da dalgalandıracağım, istiklal marşımızın tüm dünyada duyulmasını istiyorum” dedi.

Kariyerine 3 maç 3 galibiyet ile devam eden profesyonel boksör, çıkacağı 4 müsabakasında galip gelmesi durumunda Avrupa Şampiyonluk maçını oynamaya hak kazanacak. Bir sonraki maçını 12 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği belirtildi.