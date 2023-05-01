KÖZLÜ SÖZLERİM

*Dost acılı lahmacun söyler, ayranına karışmaz.

*Yiğidi gam, yiğidin dişini şeker çürütür.

*Hayat pahalı değil, biz fakiriz.

*Ortalık küfür küfür esiyor.

*Örnek daire diye dikdörtgen satıyorlar.

*İş arayanlar arttığı için işsizlik var.

*Evimiz dardı ama içimiz ferahtı.

*Söz 1, dönmek 2, kıvırmak 3’tür.

*Kaymağını ye kaynağını sorma.

*Gün gelir devran döner yeriz.

*Kıla kıllık edene yazıklar olsun.

*GDO’lu armut dibine düşmez.

*Evdeki hesap AVM’ye uymaz.

*Umut, fakirin tam buğday ekmeği.

*Hizmette sinir yoktur.

*Kredi çekip başıma iş açacağım.

*Pansuman yaraya dahildir.

*Ev alma, komşu da alma, ofis al.

*Durumumuz yoktu maliyetine sevdik.

*Sıfıra sıfır, elde var umut.

*Kitap okumayan maval okur.

*Her şey komple komplike komplo.

*Dünya güzel ama ortam kötü.

*Acıyı bal eyledik, o da sahte çıktı.

*Hep haklı çıktık ama hep kaybettik.

*Bütün ayılar birbirine benzer.

*Gel keyfim gel, bugün müsaitim.

*Aşklık sınırının altında yaşıyoruz.

*Paketini seven açmasın.

*Dürümden vazife çıkmaz.

*Aristo’ya göre, en mantıklı yemek mantı.

*Plansız yaşamak gibi bir planım var.

*Fazla düşününce beyin aşınır.

*Söyleme dostuna, mesaj atar dostuna.

*Hayat devam ediyor, bekleme yapma!