KÖZLÜ SÖZLERİM

*Dost acılı lahmacun söyler, ayranına karışmaz.
*Yiğidi gam, yiğidin dişini şeker çürütür.
*Hayat pahalı değil, biz fakiriz.
*Ortalık küfür küfür esiyor.
*Örnek daire diye dikdörtgen satıyorlar.
*İş arayanlar arttığı için işsizlik var.
*Evimiz dardı ama içimiz ferahtı.
*Söz 1, dönmek 2, kıvırmak 3’tür.
*Kaymağını ye kaynağını sorma.
*Gün gelir devran döner yeriz.
*Kıla kıllık edene yazıklar olsun.
*GDO’lu armut dibine düşmez.
*Evdeki hesap AVM’ye uymaz.
*Umut, fakirin tam buğday ekmeği.
*Hizmette sinir yoktur.
*Kredi çekip başıma iş açacağım.
*Pansuman yaraya dahildir.
*Ev alma, komşu da alma, ofis al.
*Durumumuz yoktu maliyetine sevdik.
*Sıfıra sıfır, elde var umut.
*Kitap okumayan maval okur.
*Her şey komple komplike komplo.
*Dünya güzel ama ortam kötü.
*Acıyı bal eyledik, o da sahte çıktı.
*Hep haklı çıktık ama hep kaybettik.
*Bütün ayılar birbirine benzer.
*Gel keyfim gel, bugün müsaitim.
*Aşklık sınırının altında yaşıyoruz.
*Paketini seven açmasın.
*Dürümden vazife çıkmaz.
*Aristo’ya göre, en mantıklı yemek mantı.
*Plansız yaşamak gibi bir planım var.
*Fazla düşününce beyin aşınır.
*Söyleme dostuna, mesaj atar dostuna.
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