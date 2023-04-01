Opsiyon Sözleşmesinin Amacı Nedir?

Alıcı ile satıcı arasında düzenlenen opsiyon sözleşmesi, sözleşmeye konu olan emtianın gelecek bir önceden belirlenmiş olan bir fiyattan satılması yahut alınması hakkının tanındığı anlaşma olarak tanımlanabilir. Yatırımcıların mevcut yatırımlarını düşük bir maliyetle hedge etmesi ve riskten korunma işlevinin kullanılması, opsiyon sözleşmesi ile mümkün olabiliyor.

Bu sözleşmenin amaçlarından biri de yatırımcıların tasarladığı stratejiler sayesinde çok farklı piyasa beklentileri çerçevesinde kazanç sağlamaktır. Opsiyonların işlem maliyetlerinin düşük olduğunu da eklemek gerekir. Bu nedenle özellikle borsa dünyasında esnek yatırım stratejileri oluşturmak isteyen yatırımcılar opsiyonları açığa satma ve etkin kaldıraç imkanı gibi olanaklardan da faydalanma şansını elde ediyor.

Yatırım dünyasını yakından incelediğinizde özellikle kendini güvence altına almak isteyenler için opsiyon sözleşmelerinin son derece faydalı olduğunu görebilirsiniz. Finansman süreçlerine dair doğru öngörülerde bulunmak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak bu sözleşmeler ile söz konusu süreçlerin öngörülebilir hedeflere uygun şekilde gerçekleşmesi sağlanabiliyor. Aynı zamanda yatırımcılar bu doğrultuda sermaye yatırımları yapıyor. Bu da maddi kaynakların korunabilmesi adına son derece önemlidir. Opsiyon sözleşmesine katılan kişilerin pozisyonlarını koruması ve en az oranda risk almasını mümkün kıldığını da eklemek gerekir. Bu nedenle opsiyon sözleşmelerinin düzenlenmesi tahmin edilenden çok daha fazla fayda sağlayabiliyor.

Opsiyon Sözleşmesi Türleri Neler?

Opsiyon sözleşmesinin türlerini iki farklı grupta ele almak mümkündür. Bunlar alım ve satım opsiyonu olarak özetlenebilir. Alım opsiyonu söz konusu olduğunda bir vade süresi belirlenir. Bu vade süresi sonunda (Avrupa tipi) belirlenen fiyattan malın alınması hakkı mevcut olur. Satım opsiyonu sözleşmelerinde ise belirlenen vade tarihinde ilgili tarafın muayyen bir meblağdan malı satma hakkı olur. Alım ve satım opsiyon sözleşmelerinin ticari dünyada da sıklıkla kullanıldığını belirtmeliyiz.

Sıklıkla merak edilen hususlardan biri de prim oranıdır. Opsiyon primleri, opsiyonların tanıdığı alım ya da satım hakkının alıcı tarafından satın alınma bedelidir.