Sanatın sayılar ve renklerle buluştuğu adres Womb Hobby insanların içinde gizli kalmış sanatçıyı ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. Bu amaçla sayılarla boyama setlerini satışa sunan site her yaşta resim boyamanın öğrenilmesini sağlıyor. Sitede satın setleri edinen kişiler sayıların yardımıyla kolay bir şekilde boyama yaparak keyifli vakit geçirebiliyorlar. Ayrıca da gizli kalmış sanatsal yönlerini ortaya çıkarabiliyorlar.

Yetişkinler İçin Tasarlanan Sayılarla Boyama Setleri

Wombhobby.com sitesinde yetişkinler için tasarlanan sayılarla boyama setleri önemli bir yer kaplıyor. Farklı figürlere sahip olan setler sayesinde kişiler kendilerini mutlu hissedebilecekleri figürlü resimler ortaya çıkarabiliyorlar. Sayılarla boyama setlerinde yer alan genel figürler arasında şunlar bulunabiliyor;

● Manzara

Çiçekler

Ünlü eserler

Soyut çalışmalar

Hayvanlar

Bu figürler kendi içlerinde farklı özelliklerde de çeşitleniyor. Bu nedenle setlerle boyama yapma zevkini yaşamak isteyenlerin ilgi duydukları türdeki figürlere özel hazırlanan sayfaları incelemeleri gerekiyor.

Sayılarla Boyama Seti İçeriği

Boyama yapamıyorum diye üzülen kişilerin üzüntülerini ortadan kaldırmaya yarayacak sayılarla boyama setlerini satışa sunan markanın ürün içerikleri merak ediliyor. Setler içerisinde boyamayı kolaylaştıracak ürünler bulunuyor. Bu ürünler boyama fırçası (farklı boyutlarda), kullanım kılavuzu, askı, resim ön izlemesi, akrilik boya (su bazlı- farklı renklerde) ve tuval kanvası (tuvale gerili) gibi ürünlerdir.

Sayılarla Boyama Seti Kullanımı

Womb Hobby sitesi üzerinden sayılarla boyama seti satın alanlar kullanımını merak ediyorlar. Kullanım hakkındaki detaylar sitede ve ürün sayfalarında veriliyor. Harika bir resim ortaya çıkarmak isteyen kişiler tuvalde yer alan numaralara göre boyama yapıyorlar. Numaraların boyanacağı renkler ise kullanım kılavuzunda belirtiliyor. Böylelikle numaralara bakılarak belirlenen renkte boyama yapılıyor. Boyamanın sonunda da sanatı ortaya koyan bir tablo yapılmış oluyor.

Çocuklar İçin Hazırlanan Sayılarla Boyama Setleri

Womb Hobby küçük yaşlardan sanata ilgi duyulmasını ve resimle tanışılmasını sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle de ürünleri arasında çocuklar için hazırlanmış sayılarla boyama setleri de bulunuyor. Bu setlerde yer alan figürler ise çocukların hayal dünyasına ve yaşlarına uygun figürler oluyor. Bu figürler arasında yaygın olarak hayvan figürleri görülüyor.