Burak Akburak Kimdir?

Burak Akburak, Türk iş adamı ve siyasetçidir. 1977 yılında Giresun’un Espiye ilçesinde doğan Akburak, Kocaeli Üniversitesi Turizm & Otelcilik bölümü ve Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Enerji sektöründe 15 yıl boyunca yöneticilik yapan Akburak, şu anda teknoloji, enerji ve gıda alanlarında faaliyet gösteren şirketler grubu bünyesinde çalışmaktadır. Siyasi hayatına genç yaşlarda DYP Gençlik Kollarında başlayan Akburak, daha sonra Genç Demokratlar Derneği’ni kurmuştur. Ayrıca, Burak Akburak Yeditepe Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin kurucularından ve ilk başkanıdır. Şu anda İYİ Parti STK İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hangi Siyasi Partiye Üyedir Ve Hangi Pozisyonda Çalışmaktadır?

Burak Akburak, İYİ Parti üyesidir ve İYİ Parti STK İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Burak Akburak Türkiye’deki Girişimcilik Ekosistemi Hakkında Neler Söylemektedir?

Burak Akburak, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında olumlu düşüncelerini sık sık dile getirmektedir. Kendisi, genç girişimcilerin hikayelerini dinlemekte ve zorlukları anlamak için onlarla bir araya gelmektedir. Girişimciliğin geleceğin Türkiye’sinde çok önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade etmektedir.

Akburak, girişimcilerin devlet tarafından verilen teşviklere daha kolay erişim sağlamaları gerektiğine inanmaktadır. Bunun için politik ve ekonomik istikrarın sağlanması, yazılım sektörüne özel devlet desteği verilmesi ve vergi politikalarının farklı sektörler için ayrı tutulması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, girişimcilerin SGK prim desteği ve elektrik faturalarında adaletli olunması için indirimli tarife talepleriyle karşılaştığını da söylemektedir.

Burak Akburak, genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini ve onların yenilikçi fikirlerinin Türkiye’nin gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Kendisi, birçok ilde girişimcilerle bir araya gelerek, devlet teşviklerinin arttırılması, yazılımcılara daha fazla değer verilmesi ve Türkiye’de beyin göçünün engellenmesi için çözümler üretmektedir.

Genç Girişimcilerin Sorunları Hakkında Ne Düşünmektedir?

Burak Akburak, genç girişimcilerin karşılaştığı sorunları iyi bir şekilde anlamakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. Girişimcilerin kaynak sıkıntısı, teşviklere erişimde zorluk, vergi politikaları ve politik ve ekonomik istikrarsızlık gibi konuların genç girişimciler için büyük zorluklar oluşturduğunu belirtmektedir. Ayrıca, girişimcilerin beklentilerini de dikkate alarak, İYİ Parti iktidarında kayıt dışı ekonominin sisteme dahil edilerek, gençlere her türlü girişimde destek verileceğini söylemektedir.

Genç Girişimcilerin Sorunları Hakkında Çözüm Önerileri Nelerdir?

Burak Akburak, genç girişimcilerin karşılaştığı sorunların çözümü için şu önerilerde bulunmaktadır.

Devlet teşviklerinin artırılması ve erişiminin kolaylaştırılması.

SGK prim desteği ve elektrik faturalarında adaletli olunması için indirimli tarife talebi.

Politik ve ekonomik istikrarın sağlanması.

Yazılım sektörüne özel devlet desteği verilmesi.

Hizmet sektörü ile diğer sektörlerin vergi politikalarının ayrı tutulması.

Yurtdışına beyin göçünün önlenmesi.

Yazılımcılara daha fazla değer verilmesi.

Arz-talep dengesinin bozulmaması için girişimci ihtiyacına yönelik eğitim ve yetenek geliştirme programları hazırlanması.

Gençlerin desteği ve yenilik istediğini belirterek, mesajı aldıklarını ve gerekeni yapacaklarını ifade etmiştir.

Burak Akburak Yurtdışına Beyin Göçünün Neden Yaşandığı Hakkında Ne Düşünmektedir?

Burak Akburak, yurtdışına beyin göçünün neden yaşandığı hakkında özellikle yazılım sektöründeki gençlerin politik ve ekonomik problemlerle mücadele etmek istemediği, bu nedenle de gelişmiş ülkelerdeki iş fırsatlarının hem maddi hem de manevi açıdan cazip gelmesi nedeniyle değerlendirildiğini ifade etmektedir. Ancak aynı zamanda, yurtdışında çalışan Türk yazılımcıların dahi o ülkelerin yaşam standartını yakalayamadığını belirtmektedir. Burak Akburak, Türkiye’deki yazılım sektörünün büyümesi ve uluslararası rekabette yerini sağlamlaştırması için gençlerin desteklenmesi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanması, özellikle yazılım sektörüne özel devlet desteği verilmesi ve vergi politikalarının sektör özelliklerine göre ayrı tutulması gerektiğini savunmaktadır.

Burak Akburak Hangi Konularda Devlet Teşviklerinin Arttırılması Gerektiğini Düşünmektedir?

Burak Akburak, girişimcilerin karşılaştığı zorlukların birçoğunun finansal kaynaklarla ilgili olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, devletin girişimcilere finansal teşvikler sağlaması gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca, yazılım sektörüne özel devlet desteği verilmesi, SGK prim desteği ve elektrik faturalarında adaletli olunması için indirimli tarife talepleri gibi konularda da devletin daha fazla teşvik sağlaması gerektiğini düşünmektedir. Bunun yanı sıra, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte hizmet sektörü ile diğer sektörlerin vergi politikalarının ayrı tutulması gerektiğini de vurgulamaktadır.

Bural Akburak, Türkiye’nin Geleceği Hakkında Nasıl Bir Vizyona Sahiptir?

Burak Akburak, Türkiye’nin geleceği için öncelikli olarak demokrasi, özgürlük ve adaletin güçlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Parlamenter sisteme dönüşün önemli olduğunu ve hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Teknoloji ve girişimcilik alanlarında Türkiye’nin potansiyelini değerlendirerek, bu sektörlerin desteklenmesi ve büyütülmesi gerektiğine inanmaktadır. Genç nüfusun büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Akburak, gençlerin girişimcilik alanında teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ekonomik istikrarın sağlanması, vergi politikalarının adaletli bir şekilde uygulanması ve iş fırsatlarının artırılması gibi konulara da odaklanarak Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Burak Akburak, Diğer Siyasi Partilerden Farklı Olarak Ne Gibi Bir Yaklaşım Sergilemektedir?

Burak Akburak, diğer siyasi partilerden farklı olarak gençlere yönelik politikalarla öne çıkmaktadır. Kendisi gençlerin siyasete daha fazla dahil olmalarını ve genç girişimcilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini hedefleyen bir siyasi vizyona sahiptir. Bu doğrultuda, genç girişimcilerin sorunlarına odaklanarak devlet teşviklerinin arttırılması ve ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Toplumun tüm kesimlerinin farklılıklarını gözeterek bir arada yaşamasını hedefleyen ve demokratik değerlere önem veren bir yaklaşım sergilemektedir.