Buzdolabı E1 Arıza Kodu Çözümü İçin Ne Yapılmalı?



Buzdolabı E1 Arıza Kodu, birçok farklı marka ve modelde karşılaşabileceğiniz bir sorundur. Bu arıza genellikle sıcaklık sensöründeki bir problem nedeniyle meydana gelir. Buzdolabınızın içindeki sıcaklığı algılayan sensör, sıcaklık değişikliklerine karşı duyarlıdır ve doğru çalışmadığında E1 arıza kodu görülebilir. Elektrik ve elektronik bilginiz yoksa bu arızaları Küçükyalı Arçelik servisi sizin yerinize uzman teknisyenleriyle hemen halleder.



E1 arıza kodunu çözmek için ilk olarak buzdolabınızın fişini çekin ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra fişi yeniden takın ve buzdolabınızı açın. E1 arıza kodunun hala görüntülendiğini fark ederseniz, sıcaklık sensörünü kontrol etmeniz gerekebilir.



Sıcaklık sensörü, buzdolabının içindeki sıcaklığı ölçen bir cihazdır. Bu sensör arızalı veya kirlenmiş olabilir. Bu nedenle, sensörü temizleyerek veya değiştirerek arızayı giderebilirsiniz. Sensörü temizlemek için, buzdolabının içini boşaltın ve sensörü bulun. Genellikle buzdolabının arkasında veya alt kısmında bulunur. Sensörü bir bezle hafifçe silin ve kirlenmişse temizleyin.



Eğer bu işlem arızayı gidermediyse, sensörün değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, buzdolabınızın marka ve modeline uygun bir sıcaklık sensörü satın almanız gerekecektir. Sensörü değiştirirken, buzdolabının fişini çektiğinizden emin olun ve işlemi yaparken dikkatli olun. Bu işi Kurtköy Arçelik servisi ile görüşerek sorunsuz ve en uygun koşullarda halledebilirsiniz.



Sonuç olarak, Buzdolabı E1 Arıza Kodu genellikle sıcaklık sensöründeki bir problem nedeniyle meydana gelir. Sorunu çözmek için, öncelikle buzdolabınızın fişini çekip birkaç dakika bekleyin. Ardından sensörü kontrol edin, temizleyin veya değiştirin. Bu adımların ardından sorunun hala devam ettiğini fark ederseniz, bir uzmandan destek almanız önerilir.









6.Buzdolabı E1 Arıza Kodu Nasıl Önlenir?



Buzdolapları evlerimizdeki en önemli beyaz eşyalardan biridir. Ancak bazen bazı arızalarla karşılaşabiliriz. Bu arızalardan biri de E1 arıza kodudur. E1 arıza kodu, buzdolabının iç sıcaklığının normal seviyenin üzerinde olması anlamına gelir. Eğer bu arıza kodu ile karşılaştıysanız, aşağıdaki adımları izleyerek sorunu çözebilirsiniz:







· İlk olarak, buzdolabınızın fişini çekin. Bu, cihazın elektrik akımından kesilmesini sağlayacaktır.





· Buzdolabının arkasındaki fanı kontrol edin. Fanın çalışmadığı durumlarda, iç sıcaklık artabilir ve E1 arıza kodu görünebilir. Eğer fan çalışmıyorsa, fan motorunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.





· Buzdolabının kapısını açarak, içerideki fanı kontrol edin. Fanın çalışmadığı durumlarda, iç sıcaklık artabilir ve E1 arıza kodu görünebilir. Eğer fan çalışmıyorsa, fan motorunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.





· Buzdolabının içerisindeki soğutucu borularını kontrol edin. Soğutucu boruları tıkanmış veya kapalı olabilir, bu da iç sıcaklığı artırabilir ve E1 arıza kodu görünebilir.





· Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmediyse, yetkili bir servise başvurun. Buzdolabının elektronik kartında bir sorun olabilir ve bu durumda yetkili bir servis tarafından onarılması gerekebilir.

E1 arıza kodu, buzdolabınızın iç sıcaklığının normal seviyenin üzerinde olduğunu gösterir. Yukarıdaki adımları izleyerek sorunu çözebilirsiniz. Ancak, sorunun çözülememesi durumunda, Feneryolu Arçelik servisi ile görüşüp en zahmetsiz şekilde halledebilirsiniz.